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Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan Konyaspor'a

Beşiktaş yollarını ayırmaya hazırlandığı stoperlerden birini Konyaspor'a gönderecek.

06 Ağustos 2017 Pazar 11:01
Anlaşma tamam! Beşiktaş'tan Konyaspor'a

Beşiktaş, Atiker Konyaspor'un yaptığı kiralama teklifini kabul etti. Pedro Franco ve Alexander Milosevic ikilisinden birini elden çıkarmak isteyen Beşiktaş, yeşil-beyazlı kulüple el sıkıştı.

Her iki futbolcu için de kiralama teklifinde bulunan Konyaspor yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş'in vereceği karar doğrultusunda Pedro veya Milosevic'i kadrosuna katacak. İki futbolcunun da sözleşmesindeki son yıl olmasından dolayı Kara Kartal'ın elden çıkardığı futbolcuyla yolları bir daha kesişmeyecek.

Haber7

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2017 Pazar 11:01
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