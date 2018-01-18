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Anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Beşiktaş'ı genç yıldızı Orkan Çınar, Konyaspor'a kiralanıyor.

18 Ocak 2018 Perşembe 10:39
Anlaşma sağlandı! Yeni takımı...

Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı merak edilen Orkan Çınar Atiker Konyaspor'a kiralanıyor.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek'in ısrarla istediği genç futbolcunun transferi konusunda kiralık anlaşması sağlandı.

Siyah-Beyazlı kulübün gün içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Orkan, yaz transfer döneminde Gaziantepspor'dan 450 bin Euro'ya transfer edilmişti. Genç futbolcu Siyah-beyazlı forma ile 5 maça çıkarken 1 gol 3 asist yaptı.

Haber Tarihi: 18 Ocak 2018 Perşembe 10:39
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