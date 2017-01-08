Anlaşma sağlandı. Veli'nin kabulü bekleniyor!

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Teknik direktörlüğe Sergen Yalçın'ı getirmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren Kayserispor, Beşiktaş'ta forma giyen Veli Kavlak'ın transferinde sona yaklaştı.

19 Ocak 2016 tarihinde yapılacak olan olağan genel kurul sonrası başkanlık koltuğuna oturacak olan Erol Bedir, "Yangın tüpü elimizde. Gereken müdahaleyi yapıyoruz" diye konuştu.

Antalya'da transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Bedir, "Şartları iyileştirmek için çalışıyoruz. Kayserispor, Kayseri'nin takımı. Bize verilen bu zor görevi başarmak zorundayız. Transferler yapıyoruz. Görüşmeler yapıyoruz. Şuan bir sorun yok. Sergen hocamız takımın başına. Transfer listemiz elimizde. Yapacağımız takviyelerle birlikte bu takımı kurtarmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Veli Kavlak transferinde sona yaklaşıldı!

Beşiktaş ile transfer temasında olan Kayserispor'un Veli Kavlak ısrarı sürüyor. Siyah beyazlı kulüp idarecileri ile yapılan ikili görüşmelerde anlaşma sağlandı. Son sözü söyleyecek olan Veli Kavlak'ın teklifi kabul etmesi bekleniyor.