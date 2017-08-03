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Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Fenerbahçe, Arsenal’in İspanyol santrforu Lucas Perez ’i renklerine bağladı. Danimarkalı stoperi Kjaer'i 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satan sarı-lacivertli kulüp, Aykut Kocaman'ın yolunu gözlediği golcü oyuncunun yanı sıra kulübü ile anlaştı

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:29
Anlaşma sağlandı! İşte Fenerbahçe'nin yeni golcüsü!

Tecrübeli teknik adamın uzun süredir gündemde tuttuğu santrfor transferini mali sıkıntılar nedeniyle gerçekleştiremeyen sarı-lacivertli yönetim, Simon Kjaer'in 12 milyon 500 bin Euro karşılığı Sevilla'ya satışı sonrası rahat nefes aldı. Danimarkalı savunmacının ayrılığı kesinleşince düğmeye basan yönetim, Aykut Kocaman'ın forvet transferi listesinde ilk sıraya yazdığı Lucas Perez ve kulübü Arsenal ile dün gece anlaşmaya vardı.

2018 DÜNYA KUPASI'NI HEDEFLİYOR

Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger'in gözüne giremediği için ayrılık kararı alan İspanyol forvet, Fenerbahçe'nin uzun süredir süren ilgisine karşın ülkesi İspanya'ya dönmek istediğini belirterek, hedefinin Sevilla ya da Deportivo forması giymek olduğunu dile getirmişti. Beklediği teklifi alamayan Perez, düzenli forma giyerek, İspanya'nın 2018 Dünya Kupası kadrosunda yer almak istediği için bir yıl kiralık olarak Fenerbahçe'de top koşturmayı kabul etti. 28 yaşındaki golcü, geçen sezon Arsenal adına 11 lig karşılaşmasında şans bulurken, sadece bir gol atabildi.

Perez, Deportivo forması altında yıldızlaşmış ve geçen yaz 20 milyon Euro bonservis bedeli ile Arsenal'e transfer olmuştu.

Kaynak: Sabah

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:29
  1. LUCAS PEREZ
  2. FENERBAHÇE
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