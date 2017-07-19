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Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a

Başkan Dursun Özbek'in deyimiyle, G.Saray uçaklarının peş peşe indiği bu transfer döneminde, bir isim daha Cimbomlu oluyor.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
Anlaşma sağlandı! Fenerbahçe'den Galatasaray'a

O futbolcunun ismi Volkan Şen'den başkası değil. İki sezondur formasını giydiği Fenerbahçe ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Volkan Şen, Galatasaray'la her konuda anlaştı.

30 yaşındaki sol kanat oyuncusu Volkan Şen, Galatasaray'la 2+1 yıllık sözleşme yapacak. Yıllık 1.5 milyon euro garanti ücret alacak olan Volkan Şen, bonservisine karşılık Fenerbahçe'ye ödediği 1 milyon euro'yu da imza parası olarak G.Saray'dan tahsil edecek.

Son detayların da görüşülmesinin ardından sarı-kırmızılı kulübün en geç hafta sonu transferi açıklaması bekleniyor. Volkan Şen'i renklerine bağlayan G.Saray'ın, Yasin Öztekin'i ise Almanya'da bir kulübe satacağı öğrenildi. (Fotomaç)

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:11
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