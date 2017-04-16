Anlaşma sağlandı: Bruma ve Muslera...

Galatasaray Yönetimi, Muslera ve Bruma'yla sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağladı.

Anlaşma sağlandı: Bruma ve Muslera...
Eklenme: 16 Nisan 2017, 10:16

6 yıldır forma giydiği Galatasaray'da adını efsaneler arasına yazdıran 30 yaşındaki Fernando Muslera ve takımın en potansiyelli isimlerinden 22 yaşındaki Bruma, bir aksilik çıkmazsa 5 yıl daha Sarı-Kırmızılı kulüpte sahne alacak.

Galatasaray Yönetimi'nin uzun süredir görüşme halinde olduğu iki isimle şimdiden protokol yaptığı öğrenildi. Buna göre kontratları 2018 yılında bitecek Muslera ve Bruma'nın sözleşmelerine 4'er sene daha eklenecek. Özellikle Fernando Muslera konusunda hiçbir sıkıntı yaşanmadığı ve yıllık ücrette bir indirimin söz konusu olabileceği belirtildi. Uruguaylı file bekçisinin garanti parası 3 milyon 550 bin Euro ve 25 bin Euro da maç başı ücreti var.

SIKINTILI BAŞLAMIŞTI AMA...

Senelik 1.2 milyon Euro garanti ücret kazanan Bruma ise yıllık maaşının 3.5 milyon Euro seviyelerine çekilmesini talep etmişti. Yönetimin de, Portekizli futbolcu ve menajeriyle yaptığı görüşmeler neticesinde, 2.5 milyon Euro bandının biraz üzerinde bir rakam karşılığında işi büyük ölçüde bitirdiği kaydedildi.

UEFA BÜTÇESİ AŞILMASIN DİYE

Resmi imzaların ise sezon sonunda atılacağı öğrenildi. Gerekçe olarak, UEFA ile yapılan yıllık 65 milyon Euro maaş bütçesinin aşılma tehlikesinin bulunması gösteriliyor. Böylece zamlı sözleşmeler, yeni sezonun bütçesine eklenecek. Ayrıca gecikmiş alacaklar konusunda da sıkıntılar var ve Emlak Konut'tan Mayıs ayında gelecek 350 milyon Lira civarındaki para, yönetimin elini iç ve dış transferde güçlendirecek.

Fanatik

 
Etiketlerbrumamusleragsg.saraygalatasaray
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Türkistanlı

Nasıl yöneticisiniz anlamak kolay değil. Bu adamların tamamını satın. Bruma iyi topçu değil. Muslera kaç maç kurtarmış bir bakın. Beşiktaş kalecisini öve öve bitiremeyen medya Lyon maçındaki golleriTolga yese idi ne yazarlardı merak ediyorum. Bruma, pas veremez, şut çekemez, adam geçemez, çalım atamaz tek özelliği sürati. Artık bu yabancı sevdasını unutalım kendi çocuklarımıza sahip çıkalım.Yazıktır, günahtır. Her ikisine toplam 7 milyon euro verilecek senede bu para alt yapıya harcansa kaç tane bruma, şınayder, muslera çıkar?

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