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Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira

Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi, Türkiye için yüksek kaliteli etiucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz."

25 Aralık 2017 Pazartesi 15:58
Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira

Ijaimi, AA muhabirine, Türkiye ile Sudan arasındaki ortak tarım projelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla 2014 yılında  Türkiye ile Sudan arasında iş birliği protokolü imzalandığını söyleyen Ijaimi, bu  kapsamda 30 bin hektarlık pilot bölgede projenin test edildiğini belirtti. Bakan  Ijaimi, projenin tümünün hayata geçirilmesi için gereken hazırlıkların tamamlanma  aşamasında olduğunu bildirdi. 

Ijaimi, söz konusu pilot bölgede çeşitli tohumların denendiğini,  buradan alınacak sonuçların büyük ölçekli projeler için kullanılacağını ifade etti. 

Sudan'da canlı hayvan üretim maliyetlerinin düşük olduğunu dile getiren Ijaimi, "Eğer bir anlaşmaya varabilirsek Türkiye için yüksek kaliteli eti ucuza üretebiliriz. Fiyatı 4 dolardan daha fazla olmaz." diye konuştu.

Ijaimi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Sudan ziyaretinin  önemine işaret ederek, bu çerçevede bakanlar ve iş dünyasının bir araya geldiğini  söyledi. Türk iş adamlarının Sudan'daki yatırım fırsatları ve tarım sektörü  konusunda bilgilendirildiğini anlatan Ijaimi, ziyaretin iki ülke arasındaki  ilişkilere önemli katkı sunacağını vurguladı. 

Türkiye ve Sudan arasında çeşitli alanlarda stratejik iş birliği için çalışmalar yürüttüklerini anlatan Ijaimi, iki ülke tarım heyetlerinin şubatta bir  araya geleceğini, ardından bu kapsamda Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.  Ijaimi, "Türkiye'nin gelişmiş bir ülke olduğunu biliyor ve tarım alanında,  kazan-kazan şeklinde, stratejik bir partnerlik üzerine çalışıyoruz." dedi. 

TİGEM aracılığıyla 2014 yılında imzalanan anlaşma ile Sudan'da pilot  çiftlik kurulması ve 5 farklı bölgede belirlenen arazilerde Türk girişimcilerin  yatırım yapmasının önünün açılması hedefleniyor.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 15:58
  1. Sudan Tarım ve Orman Bakanı Abdullatif Ahmed Mohamed Ijaimi
  2. Türkiye
  3. Sudan
  4. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  5. protokol
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
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