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Anlaşma an meselesi... O ülkeye dev satış

D-8 zirvesi için İstanbul'a gelen Pakistan Başbakanı Abbasi, yarın Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TAI) tarafından geliştirilen T129 ATAK helikopteri ile uçacak.

21 Ekim 2017 Cumartesi 14:52
Anlaşma an meselesi... O ülkeye dev satış

TAI test pilotuyla havalanacak olan Şahid Hakan Abbasi, Pakistan’ın yakından ilgilendiği helikopter ile uçuş tecrübesi yaşayacak. Pakistan’ın yeni başbakanı, geçtiğimiz aylarda da F-16 ile uçuş yapmıştı. İtalyan AgustaWestland imalatı olan helikopter, TAI tarafından geliştirildi. ATAK helikopterinin başta görev bilgisayarı başta olmak üzere avionik olarak adlandırılan elektronik sistemlerinin yazılım ve geliştirilmesi Aselsan tarafından yapıldı. Kara Kuvvetleri tarafından başta Güneydoğu olmak üzere aktif olarak kullanılan T129’tan bugüne kadar 24 adet teslim edildi.

TÜRKİYE VE PAKİSTAN T129 SATIŞI İÇİN GÖRÜŞÜYOR

Pakistan, yıllardan bu yana Türkiye ile T129 helikopter alamı konusunda görüşmeler yapıyor. Geçen yıl bir T129 helikopteri Pakistan’a gönderilmiş ve yüksek irtifa testleri yapılmıştı. Pakistan Kara Havacılık birlikleri, T129’un performansından çok memnun kalmıştı.

Projenin hayata geçmesi için Pakistan Türkiye’den kredi paketi de istemişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da yakından takip ettiği projede yaklaşık 1,5 milyar dolarlık satış için kredi konusunda da önemi adımlar atıldı.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 14:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • osmanoğlu2023osmanoğlu202312 sa önce
    kötü günün dostu Pakistan iyi günümüzdede yanımızda...
  • Hediye etsek nasıl olur. Hediye etsek nasıl olur. 1 gün önce
    Pakistan'a helikopterleri hibe etsek daha iyi olmaz mi? Onlar bizim dostumuz. Bize hep arka çıktılar. Yalnız bırakmadılar.
  • yunusyunus1 gün önce
    Ulkenin bagirsaklari temizleniyor bir suru mikrop var.
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