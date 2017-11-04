Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Anlamlı hareket! Sahaya böyle çıktılar

3.lig 3.grupta mücadele eden Kocaelispor, bugün Elaziz Belediyespor ile oynayacağı karşılaşma öncesi çok anlamlı bir harekete imza attı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 18:14
Anlamlı hareket! Sahaya böyle çıktılar

Ligin 11.haftasında İzmit İsmetpaşa Stadı’nda Elaziz Belebiyespor’u konuk eden KocaelisporLösemili Çocuklar Haftası nedeniyle sahaya maskelerle çıktı.

Kocaelispor Kulübü 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası nedeniyle Elaziz Belediyespor maç biletlerini de “Birlikte Kanserden Daha Güçlüyüz!” teması ile tasarladı. Taraftarlar bu anlamlı biletleri hatıra olsun diye sakladı…

Sahaya ‘Birlikte kanserden daha güçlüyüz’ pankartıyla çıkan Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi dağıtılan maskelerle projeye destek vererek lösemiye farkındalık getirdi. Yeşil siyahlı ekibin bu hareketi sosyal medyada da gündem oldu.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 18:14
  1. Kocaelispor
  2. Lösemili Çocuklar Haftası
  3. Birlikte Kanserden Daha Güçlüyüz

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç hakem göremediler
    1. Romenlerden Türk hakeme sert tepki: Üç..
    2. Antalyaspor, Karabükspor'a puan..
    3. PKK'lı teröristler Almanya'yı..
    4. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
    5. Ekonomide günün özeti - 4 Kasım 2017
    6. Dünyada günün özeti – 4 Kasım 2017
    7. Anlamlı hareket! Sahaya böyle çıktılar
    8. AB'den "Arakan'da etnik temizlik"..
    9. ABD Büyükelçiliği önünde 3 ülke..
    10. Avustralyalılar mülteciler için yürüdü
    11. Giresunspor, Erzurum'a geçit vermedi
    12. Putin'den Çağlar'a 'dostluk' nişanı
    13. Trump'tan Pearl Harbor'ı ziyaret
    14. Çiğ tüketilmesi kalp krizi ve kanser..
    15. 'Burhan Kuzu onore edilecek'
    16. 15 yılın en büyük petrol rezervi..
    17. ''Siyasi oyunları bir kenera bırakın''
    18. Kremlin'de Putin'den Türk iş adamına..
    19. Tarihi tren 10 saat erken geldi
    20. Sınırda mancınıkla sigara kaçakçılığı
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Yerli otomobille ilgili flaş açıklama: 5 bin tane alırız
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rüyasında gördü, 11 ay boyuncu 2 işçi tutarak kazdı ama...
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    Rusya açıkladı…‘Füzelerle vurduk’
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    ''Türkiye olmasa bitmiştik''
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı
    Şile’de batan gemi ile ilgili şok iddia doğrulandı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.11.2017
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    Tehlikeli gerginlik: 200 kişiyle saldırdılar
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti
    İyi Partili isim haddini aştı, o paylaşımı büyük tepki çekti