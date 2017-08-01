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Anklara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara’da İskitler Oto Sanayi Sitesinde çıkan yangın korku dolu dakikaların yaşanmasına sebep oldu.

01 Ağustos 2017 Salı 09:24
Anklara'da sanayi sitesinde yangın

Ankara’da İskitler Oto Sanayi Sitesinde yangın çıktı. İtfaiyenin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 5 dükkan kül oldu, 1 otomobil kullanılamaz hale geldi. 

Olay, sabah saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Dışkapı’daki Ankara Adliyesi Ek Binası’nın arkasında bulunan bir oto tamir atölyesinde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Dükkanın içindeki yağ, benzin, tiner gibi maddelerin tutuşmasıyla şiddetlenen yangın, önce dükkanda park halinde bulunan bir otomobile ardından da bitişiğindeki diğer dükkanlara sıçradı. Kısa süre içinde bölgeyi yoğun bir duman bulutu kapladı.

Alandan yükselen dumanları gören vatandaşlar ilgililere ihbarda bulundu. Kısa sürede bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Hızla alevlere müdahale eden itfaiye erleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Yangın esnasında dükkanların boş olması sayesinde can kaybı veya yaralanma olmazken, 5 dükkan ve 1 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yanının çıkış sebebinin belirlenebilmesi için çalışma başlatıldı. 

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2017 Salı 09:24
  1. Ankara
  2. Altındağ
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