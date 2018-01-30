Vatandaştan Afrin operasyonuna büyük destek

MAK Danışmanlık'ın yaptığı araştırmada, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Özgür Suriye Ordusu ile birlikte Afrin'e yönelik olarak başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na halk desteği yüzde 85 olarak ölçüldü.

MAK araştırma şirketi, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin 20-26 Ocak tarihleri arasında, 30 büyükşehir, 23 il, 154 ilçede 5.496 kişiyle yüz yüze görüşme yöntemiyle bir araştırma gerçekleştirdi. Araştırmaya göre, operasyonu desteklemeyenlerin oranı yüzde 11 olurken, vatandaşların yüzde 4'ü görüş belirtmedi. Katılımcıların yüzde 68'i ise bölgeye ‘tereddütsüz giderim' dedi.

Sınır ötesi operasyonların başarılı olup olmayacağı ile ilgili soruya ise vatandaşların yüzde 82'si ‘evet' derken, yüzde 7'lik bir kısım operasyonların başarılı olmayacağını ifade etti. Ankete katılanların yüzde 90'lık kısmı ABD ve müttefiklerinin PYD'ye destek verdiğini belirtti.

Araştırmada sorulan "Suriye'de devam eden operasyon öncesinde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin diplomasiyi yeterince kullandığını düşünüyor musunuz?" sorusuna katılımcıların yüzde 61'i 'Evet' derken, 'Hayır' diyenlerin oranı yüzde 15 olarak belirlendi.

Araştırmada “Size göre PYD/PKK’nın arkasında hangi güçler var; TSK Suriye’de kimlerin desteklediği güçlere karşı operasyon yapıyor” sorusu da yer aldı. Ankete katılanların yüzde 45'i bu soruya "ABD, NATO, İran, İsrail, Esed" yanıtını verdi. PYD'nin arkasında ABD'nin bulunduğunu düşünenlerin oranı ise yüzde 90 olarak belirlendi.