Anketşirketleri yanıldı

Tarihi referandum öncesi vatandaşlar anket sonuçlarını merak ediyordu. İddialı açıklamalarla anketlerin yüzdelerini kamuoyuna sunan firmaların büyük bir kesimi tahminlerinde yanıldı. Referandumda yüzde 51 evet, yüzde 48 hayır çıktı. Hemen hemen tüm firmalar tahminlerinde yanılırken referanduma saatler kala başbakan ve bakanlara anket sonucunu ‘evet’ oranını yüzde 51.8 olarak açıklayan Pollmark ise sonuca en yakın tahmin eden firma oldu. Öte yandan referanduma 1 hafta kala seçim anketini açıklayan Denge Araştırma

ise evet oylarını yüzde 53.1 olarak duyurmuştu.

EN HATALISI ADİL GÜR

16 Nisan anayasa değişikliği referandumuyla ilgili en farklı sonuç Adil Gür’den gelmişti. 1 Kasım seçim sonuçlarını doğru tahmin eden Gür’ün araştırmasında evet oyları yüzde 60.8 olarak açıklanırken, en yakın evet oranına yaklaşık 8 puanlık fark atmıştı. Ancak Gür’ün bu iddialı tahmini de yanlış çıktı. Halkoylaması öncesi GENAR’ın anketinden çıkan sonuç, ‘Evet 54.3’, ‘Hayır 45.7’ oranında iken, Andy-Ar, ‘Evet 53.7’ ‘Hayır’ oranını ise yüzde 46.3 olarak açıklanmıştı. Argetus ise, ‘Evet’ oyunun yüzde 57.8 civarında olduğunu duyurmuştu. Varyans Araştırma da yüzde 53 oranıyla yaklaşan firmalardan biri oldu.

KEMAL ÖZKİRAZ ŞİRKETİ KAPATACAK MI?

Öte yandan referandum sonucunda ‘evet’ çıkarsa şirketi kapatacağını söyleyen Avrasya Kamuoyu Araştırmaları Merkezi’nin (AKAM) duyurduğu anket sonuçlarına göre anayasa değişikliği referandumunda ‘hayır’ oyunun oranı yüzde 57.75, ‘evet’ oyunun oranı ise yüzde 42.25’di. AKAM Başkanı Kemal Özkiraz, referandumdan 'Evet' çıkmasından sonra, ‘İtirazlar sonucu değiştirmezse kapatırız’ dedi.

(Yeni Şafak)