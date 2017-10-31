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Ankara’nın yeni belediye başkanı için 6 Kasım'da seçime gidiliyor

Ankara'da Belediye Meclisi yeni Büyükşehir Belediye Başkanı seçmek üzere 6 Kasım’da toplanacak.

31 Ekim 2017 Salı 11:36
Ankara’nın yeni belediye başkanı için 6 Kasım'da seçime gidiliyor

Melih Gökçek’in Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığından istifa etmesinden sonra Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi yeni belediye başkanını seçmek üzere 6 Kasım’da toplanacak.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Büyükşehir Belediye Başkanı İ. Melih Gökçek, valilik makamına sunmuş olduğu 28.10.2017 tarihli dilekçesi ile belediye başkanlığı görevinden istifa etmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45. Maddesi hükümleri doğrultusunda Büyükşehir Belediye Meclisinin, yeni belediye başkanını seçmek üzere Ankara Büyükşehir Belediyesi toplantı salonunda 06.11.2017 Pazartesi günü saat 14.00’te toplanması valilik makamınca uygun görülmüştür.”

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:36
  1. Melih Gökçek
  2. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı
  3. seçim
  • hay bin gunduzhay bin gunduz47 dk önce
    ben de aday olmalıyım
  • AAAA1 sa önce
    KÜSKÜNLERLE CHP SÜPRİZ YAPMASIN
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