Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı

Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan, ABD'nin Kudüs kararına karşı Ankara'nın öncülük ettiği tavrın diplomatik ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıdı.

24 Aralık 2017 Pazar 00:36
Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini boşa çıkardı

Ankara'nın öncülük ettiği tavrın diplomatik ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıdığını söyleyen Usame Hamdan, ABD'nin Kudüs kararına karşı izlenecek üç temel yolun olduğunu söyledi. Filistin halkının saha çalışmalarının devam etmesinin yanısıra, özgür insanların bu konudaki konumlarının desteklenmesi gerektiğine işaret eden Hamdan, "Üçüncü yol olarak da siyasi ve diplomatik yollara odaklanmamız lazım." dedi.

AA-Hamdan, birinci yolun, söz konusu karara karşı tarihte de önemli olduğu ispat edilen Filistin halkının ayaklanması ve kararlığı üzerinden saha çalışmalarının devam etmesi olduğunu belirterek "İkinci olarak Müslüman, Arap ve dünyadaki özgür insanların bu konudaki konumlarını desteklememiz gerekiyor. Üçüncü yol ise siyasi ve diplomatik yollara odaklanmamız lazım." dedi.

"ABD'nin Kudüs kararına karşı Ankara'nın öncülük ettiği tavır diplomatik ve uluslararası düzeyde büyük önem taşıyor." diyen Hamdan, Türkiye'nin bu girişimlerine, etkili rol üstlenerek destek veren İslam İşbirliği Teşkilatı ve Afrika ülkelerine de teşekkür etti.

Hamdan, şöyle devam etti:

"Bu iş burada bitmedi. ABD yönetimi, karşısında aşılmaz bir kale görmediği müddetçe girişimlerine devam edecektir. Oylamada 35 ülke çekimser oy kullandı. İnanıyorum ki bu ülkeler de ABD Başkanı Donald Trump'ın kararını kabul etmediklerini ifade etti ancak çekimser kalmaları, ABD tarafından bu ülkelere yönelik yapılan baskı boyutunun ne denli büyük olduğuna işaret ediyor."

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, BM Genel Kurulunda ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti. Oylamada 35 ülke çekimser kalmış, 21 ülke ise oylamaya katılmamıştı.

ABD ve İsrail'in yanı sıra Guatemala, Honduras, Marshall Adaları, Mikronezya, Nauru, Togo ve Palau tasarıya karşı oy kullanmıştı.

Avustralya, Antigua-Barbuda, Arjantin, Bahama Adaları, Benin, Butan, Bosna Hersek, Kanada, Hırvatistan, Çekya, Dominikler, Ekvator Ginesi, Fiji, Haiti, Jamaika, Letonya, Lesoto, Kamerun, Kolombiya, Kiribati, Malavi, Macaristan, Meksika, Panama, Paraguay, Filipinler, Polonya, Romanya, Ruanda, Solomon Adaları, Güney Sudan, Trinidad Tobago, Tuvalu, Uganda ve Vanuatu ise oylamada çekimser kalmıştı.

Haber Tarihi: 24 Aralık 2017 Pazar 00:36
  1. Ankara
  2. Usame Hamdan
  3. ABD
  4. Kudüs
  5. Filistin
  6. Hamas Dış İlişkiler Sorumlusu Usame Hamdan
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aileler arası kavga! Ölüler ve yaralılar var
    1. Aileler arası kavga! Ölüler ve..
    2. Ümraniye Belediyesi- BEM-BİR-SEN ile o..
    3. Zabıta Kenan Fidan ilk kez konuştu
    4. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
    5. Binlerce aileye müjde
    6. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
    7. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
    8. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
    10. Pensilvanya dediler Umre çıktı
    11. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
    12. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
    13. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
    14. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
    15. Lider, Adana'da yara aldı
    16. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
    17. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
    18. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
    19. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
    20. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    Savaş kapıya dayandı! ABD, yüzlerce anti-tank füzesini...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
    Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz 2018'de...
    Akşener'den tuhaf iddia: 15 Temmuz 2018'de...
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
    Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi