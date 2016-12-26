Ankara’nın savunması El-Bab kentinden başlar

MUHAMMET KUTLU / ANKARA - Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, gündemi Akit’e değerlendirdi... Bir ülkenin başına gelebilecek en sıkıntılı dönemlerden birini yaşadıklarını anlatan Canikli, “Şu anda Doğu ve Güneydoğu’da ahlaksız terör saldırılarına karşı topyekûn bir mücadele yürütülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Suriye’de hem de Irak’ta mevcutlar” diye konuştu. “Türkiye’nin Suriye’de, Irak’ta ne işi var” diye sorulara cevap veren Canikli, şunları kaydetti: “Çok işimiz var. Ankara’nın güvenliği El-Bab’ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezseniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara’yı koruyamazsınız, Giresun’u koruyamazsınız. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Güvenliğimizi, bu ülkenin birlik bütünlüğünü tehdit eden ne kadar yer varsa, odak varsa, onları ortadan kaldırmak için orada olacağız olmak zorundayız.”

SALDIRI YAĞMURU

Ekonomi dahil her alanda saldırılara maruz kaldıklarını belirten Canikli, şöyle devam etti: “Kahramanlarımız, yiğitlerimiz toprağa düşüyor, fidanlarımızı kaybediyoruz, yüreğimizi dağlıyor, millet olarak büyük acılar yaşıyoruz... Uluslararası bir derecelendirme kuruluş var Fitch diye. Geçtiğimiz günlerde Türk bankacılık sistemine ilişkin olumsuz bir karar verdi, yani Türk bankacılık sisteminin notunu durağandan negatife çevirdi. Bu karar on gün önce verildi. Önceki gün de AB Komisyonu, ‘Türk bankacılık sistemi güçlüdür. Avrupa Birliğiyle uyumludur’ açıklamasında bulundu. Özeti şu, demek ki o derecelendirme kuruluşunun verdiği karar rasyonel değil. Özellikle belli amaçlara yönelik olarak verilmiş. Derecelendirme kuruluşlarının özellikle Türkiye ekonomisinin algısının bozulması için sübjektif verdiği bir karar olarak değerlendirilmesi gerekir. Derecelendirme kuruluşu esasında suçüstü yakalandı.”

KRİZ ÇABALARI BOŞA ÇIKTI

Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Başbakan Yardımcısı Canikli, son dönemlerde ekonomiye yönelik saldırılarda birilerinin beklentilerinin gerçekleşmediğini söyledi. Birilerinin faizlerin artırılmasını beklentisi içerisinde olduğunu ifade eden Canikli, “Yani biz yine döviz üzerinden bir manipülasyon yaparız, onlar da faizleri artırmak zorunda kalırlar. Merkez Bankası birkaç gün önce toplantısını yaptı, faizleri artırmadı, ne oldu? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı” ifadelerini kullandı.

250 MİLYARLIK KAYNAK

Ekonominin karşı karşıya kaldığı sıkıntılı süreçten en az etkilenmesini sağlamak amacıyla geçen günlerde 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarına da değinen Nurettin Canikli, şöyle devam etti: “Özellikle teminat vererek kredi alma imkanı olmayan ama bu gelişmeler nedeniyle de mali yapısında bozulma ihtimali olan bütün üretim şirketlerine, bütün reel sektöre ihtiyacı olan finansmanı sağlamak amacıyla bütçe dengesini de bozmadan, bütçede ilave bir açığa neden olmadan, yatırımları da azaltmadan kaynak sağladık, kaynak oluşturduk.”

600 BİN KİŞİYE İSTİHDAM

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, aldıkları kararlarla, önümüzdeki yıl 600 bin kişiye yeni istihdamı garanti altına aldıklarını kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı: “500 bin tanesi özel sektör üzerinden yapılacak, yani özel sektör yeni birini işe aldığı zaman asgari ücret üzerinden maaşını devlet verecek, bu şekilde 500 bin kişi en az kadro oluşturacağız. 100 bin kişilik kadro da toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde oluşacak.”