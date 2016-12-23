Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, "Giresun'un savunma hattı El-Bab'ta kurulması gerekiyor. Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezseniz, oraları tutamazsanız oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara'yı koruyamazsınız Giresun'u koruyamazsınız" dedi.



Giresun'da bir eczanenin açılışına katılan Canikli, daha sonra İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünü ziyaret ederek buradaki polislerle bir süre sohbet etti.



Canikli daha sonra Giresun Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin açılışına katıldı.



Nurettin Canikli, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin büyümeye devam ettiğini belirterek, Türkiye'nin büyümesini, ekonomik gelişmesini bu anlamda Allah'ın izniyle hiç kimsenin engelleyemeyeceğini vurguladı.





Şu anda yaşanılan sıkıntıların, hepsi birlikte değerlendirildiğinde bir ülkenin başına gelebilecek en yoğun sıkıntılı dönem olabileceğine işaret eden Canikli, "Şu anda Doğu ve Güneydoğu'da ahlaksız terör saldırılarına karşı topyekün bir mücadele yürütülüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkenin güvenliğini sağlamak amacıyla hem Suriye'de hem de Irak'ta mevcutlar." diye konuştu.

"Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı"



Canikli, bu çerçevede zaman zaman "Türk ordusunun, Türkiye'nin Suriye'de, Irak'ta ne işi var" diye sorular yöneltildiğini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Çok işimiz var değerli hemşehrilerim. Giresun'un savunma hattı El-Bab'ta kurulması gerekiyor. Ankara'nın güvenliği El-Bab'ın güvenliğiyle eş anlamlı. Oraları kontrol edemezseniz, oraları tutamazsanız, oralarda güvenliği sağlayamazsanız Ankara'yı koruyamazsınız, Giresun'u koruyamazsınız. Onun için oradayız ve orada olmaya devam edeceğiz. Güvenliğimizi, bu ülkenin birlik bütünlüğünü tehdit eden ne kadar yer varsa, odak varsa, onları ortadan kaldırmak için orada olacağız olmak zorundayız."



"Elbette kahramanlarımız, yiğitlerimiz toprağa düşünüyor, fidanlarımızı kaybediyoruz, yüreğimizi dağlıyor millet olarak büyük acılar yaşıyoruz." diyen Canikli, kahramanlara bir kez daha rahmet, minnet ve şükran duyguları ilettiklerini belirtti.



Nurettin Canikli, saldırıların ekonomi dahil her alandan geldiğine dikkati çekerek, "Uluslararası bir derecelendirme kuruluş var Fitch diye. Geçtiğimiz günlerde Türk bankacılık sistemine ilişkin olumsuz bir karar verdi, yani Türk bankacılık sisteminin notunu durağandan negatife çevirdi. Not düşürmedi ama görünümünü durağandan negatife çevirdi, yani olumsuz bir durumda olduğu noktasında bir açıklama yaptı" ifadesini kullandı.

"Türk bankacılık sistemi güçlüdür"



Bu kararın yaklaşık on gün önce verildiğini anımsatan Canikli, "Önceki gün de AB Komisyonu bir karar aldı, Türk bankacılık sistemiyle ilgili, dediği şu; 'Türk bankacılık sistemi güçlüdür, çok güçlü bir şekilde denetlenmektedir Türk bankacılık sistemiyle ilgili yönetim ve denetim çerçevesi Avrupa Birliğiyle uyumludur' dedi. Böyle bir karar aldı" şeklinde konuştu.



Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yani özeti şu, daha net Türkçesi, bankalarımız Türk bankalarımız güçlü yapılarıyla Avrupa Birliği'ne girdi anlamına gelen bir karar verdi, yeni iki gün önce. Demek ki o derecelendirme kuruluşunun verdiği rapor ya da notunu görünümünü durağandan negatife düşürmesi rasyonel bir karar değil. Özellikle belli amaçlara yönelik olarak verilmiş olan bir karar, rasyonel bir karar olsaydı AB Komisyonu o derecelendirme kuruluşunun tam aksine bir karar vermezdi. Yani Türk bankacılık sistemine tüm güvenini tam olarak ortaya koyuyor, onu ifade ediyor AB Komisyonu en üst seviyede, Avrupa resmi gazetesinde de yayınlanıyor, demek ki derecelendirme kuruluşlarının özellikle Türkiye ekonomisinin algısının bozulması için sübjektif verdikleri bir karar olarak değerlendirilmesi gerekir. Bunun anlamı budur, yani derecelendirme kuruluşu esasında suçüstü yakalandı."



Bunu kendilerinin söylemediğini, AB Komisyonunun söylediğini aktaran Canikli, "AB Komisyonu diyor ki senin verdiğin karar... anlamı o yorumluyoruz, 'senin verdiğin karar doğru değil, Türk bankalarıyla ilgili sıkıntı yok, Türk bankalarının yönetim ve denetim çerçevesini ben Avrupa Birliği'yle uyumlu kabul ediyorum' diyor. Bunun anlamı nedir ? Derecelendirme kuruluşuna da diyor ki, senin verdiğin karar doğru değil Türk bankaları kuvvetli, Türk bankacılık sistemi sağlam" değerlendirmesinde bulundu.





Ekonominin temellerinin sağlam olduğunu vurgulayan Canikli, son dönemlerde ekonomiye yönelik salılarda birilerinin beklentilerinin gerçekleşmediğini belitti.



Canikli, birilerinin faizlerin artırılmasını beklentisi içerisinde olduğunu ifade ederek, "Yani biz yine döviz üzerinden bir manipülasyon yaparız, onlar da faizleri artırmak zorunda kalırlar. Merkez Bankası birkaç gün önce toplantısını yaptı, faizleri artırmadı, ne oldu ? Hiçbir şey olmadı. Hiçbir olumsuzluk yaşanmadı" diye konuştu.

600 bin kişiye yeni istihdam



Ekonominin karşı karşıya kaldığı o sıkıntılı süreçten en az etkilenmesini sağlamak amacıyla yine geçen günlerde 250 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarına değinen Canikli, "Özellikle teminat vererek kredi alma imkanı olmayan ama bu gelişmeler nedeniyle de mali yapısında bozulma ihtimali olan bütün üretim şirketlerine, bütün reel sektöre ihtiyacı olan finansmanı sağlamak amacıyla bütçe dengesini de bozmadan, bütçede ilave bir açığa neden olmadan, yatırımları da azaltmadan kaynak sağladık, kaynak oluşturduk" ifadesini kullandı.



Başbakan Yardımcısı Canikli, önümüzdeki yıl aldıkları kararlarla 600 bin kişiye yeni istihdamı garanti altına aldıklarını kaydederek, "500 bin tanesi özel sektör üzerinden yapılacak, yani özel sektör yeni birini işe aldığı zaman asgari ücret üzerinden maaşını devlet verecek, bu şekilde 500 bin kişi en az kadro oluşturacağız. 100 bin kişilik kadro da toplum yararına çalışma projesi çerçevesinde oluşacak" dedi.



FETÖ terör örgütüyle ilgili çok büyük bir mesafe aldıklarını belirten Canikli, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Hem finansal kaynaklarının kurutulması noktasında, yani bu milletin kaynakları, bu milleti kandırarak topladıkları o kaynakların kurutulması noktasında, hem de FETÖ mensuplarının tamamen kamudan temizlenmesi noktasında çok önemli mesafeler alındı. Sistematik olarak karar almalarını artık mümkün olmaz hale getirdik, omurgaları kırıldı ama kripto alarak iz bırakmadan hayatiyetini devam ettirenler olabilir. Onlara yönelik olarak şu anda kripto FETÖ mensuplarının açığa çıkartılması için çok yoğun bir mücadele içerisindeyiz. Onları da açığa çıkaracağız Allah'ın izniyle."



Canikli, Türkiye'deki sağlık sistemine değinerek, "Bakın çok iddialı bir şey söylüyorum, Avrupa ülkelerindeki yaşayan insanlar, oranın vatandaşları, Türkiye'de Türk milletinin, Türk vatandaşlarının faydalandığı sağlık hizmetinden daha kaliteli sağlık hizmeti alamıyorlar. Çok açık net söylüyorum, bu bir ölçüdür, bir örnektir. Mücadele milletimizin refah seviyesinin yükletilmesi mücadelesidir özgür bir ortamda özgürce refah seviyesinin yükseltilmesi mücadelesidir" ifadesini kullandı.