Ankara’nın göbeğinde kimse yok mu? Yetkililer bunu neden görmüyor!

yeniakit.com.tr ANKARA-ÖZEL - 17-25 Aralık’ta kamu gücünü kullanarak iktidara yönelik darbe girişiminde bulunan 15 Temmuz’da da alçak girişimle ülkenin tamamını işgal etmeye kalkışan FETÖ ile mücadele tüm alanlarda sürdürülürken bazı noktalar da gözden kaçırılıyor.

Örgütün ‘Yardım kuruluşu’ olarak gösterdiği Kimse Yok mu ‘derneği’nin Ankara’da bulunan Genel Merkezinde tabelası hala asılı duruyor. Kapısının mühürlü olduğu gözlenen sözde dernekte ise asıl ayrıntı bayrak direklerinde gizli.

TÜRK BAYRAĞINDAN DAHA ÜSTTE TUTULUYOR!

Örgüte hizmet eden sözde derneğin bayrağı ile Türk bayrağı iki ayrı gönderde hala yan yana asılı olarak duruyor. Ancak derneğin bayrağının asılı olması bir yana daha büyük bir skandal dikkatlerden kaçmıyor. FETÖ’nün STK maskeli kuruluşunun bayrağı Türk bayrağından daha üstte tutuluyor. Bilinçli bir şekilde o hale getirildiği çok net olan Türk bayrağı gönderin yarısına kadar çekilmiş durumdayken Kimse Yok mu bayrağı en tepede hatta Türk bayrağından daha üst bir konumda yer alıyor.

KRİPTO FETÖ’CÜLER MESAJ MI VERMEK İSTİYOR

Türlü türlü oyunlarla hala ülkemize saldırmayı amaç edinen FETÖ’nün bu tür girişimlerle ‘Gizli mesaj’ verdiği de iddialar arasında.

NEDEN KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR?

Olaya ilişkin olarak her hangi bir açıklama yapılmazken, sorumluların neden bu duruma hala müdahale etmediği, STK görünümlü örgüt destekçisi kuruluşun tabelasının hala orada nasıl asılı kaldığı ise merak konusu oldu. KAYNAK: yeniakit.com.tr