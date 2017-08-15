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Ankara’nın göbeğinde kimse yok mu? Yetkililer bunu neden görmüyor!

Ülkemizi topyekûn işgal etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütünün STK görünümlü uzantısı Kimse Yok mu derneğinde skandal görüntüler kaydedildi. Görüntülerde gizli mesaj vermek isteyen örgüte neden yetkililer hala müdahale etmiyor.

15 Ağustos 2017 Salı 12:30

yeniakit.com.tr ANKARA-ÖZEL    -  17-25 Aralık’ta kamu gücünü kullanarak iktidara yönelik darbe girişiminde bulunan 15 Temmuz’da da alçak girişimle ülkenin tamamını işgal etmeye kalkışan FETÖ ile mücadele tüm alanlarda sürdürülürken bazı noktalar da gözden kaçırılıyor.

Örgütün ‘Yardım kuruluşu’ olarak gösterdiği Kimse Yok mu ‘derneği’nin Ankara’da bulunan Genel Merkezinde tabelası hala asılı duruyor. Kapısının mühürlü olduğu gözlenen sözde dernekte ise asıl ayrıntı bayrak direklerinde gizli.

TÜRK BAYRAĞINDAN DAHA ÜSTTE TUTULUYOR!

Örgüte hizmet eden sözde derneğin bayrağı ile Türk bayrağı iki ayrı gönderde hala yan yana asılı olarak duruyor. Ancak derneğin bayrağının asılı olması bir yana daha büyük bir skandal dikkatlerden kaçmıyor. FETÖ’nün STK maskeli kuruluşunun bayrağı Türk bayrağından daha üstte tutuluyor. Bilinçli bir şekilde o hale getirildiği çok net olan Türk bayrağı gönderin yarısına kadar çekilmiş durumdayken Kimse Yok mu bayrağı en tepede hatta Türk bayrağından daha üst bir konumda yer alıyor.

KRİPTO FETÖ’CÜLER MESAJ MI VERMEK İSTİYOR

Türlü türlü oyunlarla hala ülkemize saldırmayı amaç edinen FETÖ’nün bu tür girişimlerle ‘Gizli mesaj’ verdiği de iddialar arasında.

NEDEN KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR?

Olaya ilişkin olarak her hangi bir açıklama yapılmazken, sorumluların neden bu duruma hala müdahale etmediği, STK görünümlü örgüt destekçisi kuruluşun tabelasının hala orada nasıl asılı kaldığı ise merak konusu oldu. KAYNAK: yeniakit.com.tr

 

 

Haber Tarihi: 15 Ağustos 2017 Salı 12:30
  1. ankara
  2. kimse yok mu
  • aydın sadeaydın sade24 dk önce
    dünyapılan ak parti kuruluş etkinliğinde bülent arınç hüseyin çelik sadullah ergin krallar gibi karşılandığına göre bunların olmasıda gayet normal. hayati yazıcı yı yazmıyorum bile
  • AlaaddinAlaaddin54 dk önce
    Türk bayrağının üst kısmı koltuğundan aşağıda görünüyor
  • abdoabdo54 dk önce
    ÇOK YAZIK AKP BİRİMİ HALA UYUYOR. BU GİDİŞLEDE UYANAMAYACAĞI BELLİ OLUYOR.
  • ahmetahmet56 dk önce
    bayrağımızın üstü kopmuş alt tarafından asılı kalmış, sıkıntı yok bence de o bayrak orda neden hala asılı asıl mesel o ....
  • CihanCihan1 sa önce
    Bu derneğe el konup kapatilali 2 seneyi geçti.Simdi bu görüntünün sorumlusu hala feto mu oluyor.Sizi okudukça esfeli safilin ilene kastedildiğini çok net bir şekilde görebiliyorum.Siz görebiliyor musunuz.
  • dürüstdürüst1 sa önce
    Devlet ve hükumet inFETÖ ile nasıl mücadele ettiğinin açık göstergesi!!??
  • DoğanDoğan1 sa önce
    Ülkemizi topyekûn işgal etmek isteyen........Örgütünün STK görünümlü uzantısı.....derneğinde skandal görüntüler kaydedildi. Noktalı yerleri doldurun.Aklınıza hemen gelen Ne kadar çok STK görünümlü cemaat/örgüt/yapılanma vb var değil mi?
  • HatayHatay1 sa önce
    Cayci corbaci pazarci ile ugrasarak davayi sulandirmayin
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 1 sa önce
    Kardeşim cumhurbaşkanımızdan başka kimse bu fetö canileriyle uğraşmıyorum bu GDO lu yemler meselesi bu kimse yokmu derneği meselesi neden bürokratlarımız bunlara izin veriyorlar bunları görmeyenleri fetöcü olarak kabul edilmesi gerekmez mi?
  • AvcıAvcı1 sa önce
    Bu fetö itleri ve ortakları inşallah çok yakında defolup gidecek. Allah büyük, böyle güzel haberler de okuyoruz. Daha birkaç yıl öncesine kadar bu açılımcı gazete, bu fetö derneklerine övgüler yağdırırdı. Çok şükür ki fetö ile açılımcılar birbirine düştü. Allah ülkemizi bu kanıbozuklardan korusun, cumhuriyetimizi daim etsin inşallah.
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