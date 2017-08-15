Ankara’nın göbeğinde kimse yok mu? Yetkililer bunu neden görmüyor!
Ülkemizi topyekûn işgal etmek isteyen Fetullahçı Terör Örgütünün STK görünümlü uzantısı Kimse Yok mu derneğinde skandal görüntüler kaydedildi. Görüntülerde gizli mesaj vermek isteyen örgüte neden yetkililer hala müdahale etmiyor.15 Ağustos 2017 Salı 12:30
yeniakit.com.tr ANKARA-ÖZEL - 17-25 Aralık’ta kamu gücünü kullanarak iktidara yönelik darbe girişiminde bulunan 15 Temmuz’da da alçak girişimle ülkenin tamamını işgal etmeye kalkışan FETÖ ile mücadele tüm alanlarda sürdürülürken bazı noktalar da gözden kaçırılıyor.
Örgütün ‘Yardım kuruluşu’ olarak gösterdiği Kimse Yok mu ‘derneği’nin Ankara’da bulunan Genel Merkezinde tabelası hala asılı duruyor. Kapısının mühürlü olduğu gözlenen sözde dernekte ise asıl ayrıntı bayrak direklerinde gizli.
TÜRK BAYRAĞINDAN DAHA ÜSTTE TUTULUYOR!
Örgüte hizmet eden sözde derneğin bayrağı ile Türk bayrağı iki ayrı gönderde hala yan yana asılı olarak duruyor. Ancak derneğin bayrağının asılı olması bir yana daha büyük bir skandal dikkatlerden kaçmıyor. FETÖ’nün STK maskeli kuruluşunun bayrağı Türk bayrağından daha üstte tutuluyor. Bilinçli bir şekilde o hale getirildiği çok net olan Türk bayrağı gönderin yarısına kadar çekilmiş durumdayken Kimse Yok mu bayrağı en tepede hatta Türk bayrağından daha üst bir konumda yer alıyor.
KRİPTO FETÖ’CÜLER MESAJ MI VERMEK İSTİYOR
Türlü türlü oyunlarla hala ülkemize saldırmayı amaç edinen FETÖ’nün bu tür girişimlerle ‘Gizli mesaj’ verdiği de iddialar arasında.
NEDEN KİMSE MÜDAHALE ETMİYOR?
Olaya ilişkin olarak her hangi bir açıklama yapılmazken, sorumluların neden bu duruma hala müdahale etmediği, STK görünümlü örgüt destekçisi kuruluşun tabelasının hala orada nasıl asılı kaldığı ise merak konusu oldu. KAYNAK: yeniakit.com.tr
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aydın sade24 dk önce dünyapılan ak parti kuruluş etkinliğinde bülent arınç hüseyin çelik sadullah ergin krallar gibi karşılandığına göre bunların olmasıda gayet normal. hayati yazıcı yı yazmıyorum bile Alaaddin54 dk önce Türk bayrağının üst kısmı koltuğundan aşağıda görünüyor abdo54 dk önce ÇOK YAZIK AKP BİRİMİ HALA UYUYOR. BU GİDİŞLEDE UYANAMAYACAĞI BELLİ OLUYOR. ahmet56 dk önce bayrağımızın üstü kopmuş alt tarafından asılı kalmış, sıkıntı yok bence de o bayrak orda neden hala asılı asıl mesel o .... Cihan1 sa önce Bu derneğe el konup kapatilali 2 seneyi geçti.Simdi bu görüntünün sorumlusu hala feto mu oluyor.Sizi okudukça esfeli safilin ilene kastedildiğini çok net bir şekilde görebiliyorum.Siz görebiliyor musunuz. dürüst1 sa önce Devlet ve hükumet inFETÖ ile nasıl mücadele ettiğinin açık göstergesi!!?? Doğan1 sa önce Ülkemizi topyekûn işgal etmek isteyen........Örgütünün STK görünümlü uzantısı.....derneğinde skandal görüntüler kaydedildi. Noktalı yerleri doldurun.Aklınıza hemen gelen Ne kadar çok STK görünümlü cemaat/örgüt/yapılanma vb var değil mi? Hatay1 sa önce Cayci corbaci pazarci ile ugrasarak davayi sulandirmayin Ayhan sırma 1 sa önce Kardeşim cumhurbaşkanımızdan başka kimse bu fetö canileriyle uğraşmıyorum bu GDO lu yemler meselesi bu kimse yokmu derneği meselesi neden bürokratlarımız bunlara izin veriyorlar bunları görmeyenleri fetöcü olarak kabul edilmesi gerekmez mi? Avcı1 sa önce Bu fetö itleri ve ortakları inşallah çok yakında defolup gidecek. Allah büyük, böyle güzel haberler de okuyoruz. Daha birkaç yıl öncesine kadar bu açılımcı gazete, bu fetö derneklerine övgüler yağdırırdı. Çok şükür ki fetö ile açılımcılar birbirine düştü. Allah ülkemizi bu kanıbozuklardan korusun, cumhuriyetimizi daim etsin inşallah.