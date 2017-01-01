Ankara'nın fırsat projesinde son haftaya girildi

YP İnşaat-Emlak Konut GYO işbirliği ile Ankara’nın gözde konut projesi Koordinat Çayyolu’nda gerçekleştirilen 2017’nin en büyük konut kampanyasında son haftaya girildi.

Ankara’nın en nezih semtlerinden Çayyolu’nda inşaatı önemli aşamaya gelen “Koordinat” projesinde, konforlu yaşam sağlayacak tüm ayrıntıların düşünüldüğünü belirten YP İnşaat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Osman Cem Çankaya, “Bu özel lokasyonda ayrıcalıklı yaşamı cazip ödeme planlarıyla sunmak için Emlak Konut GYO ile başlattığımız ‘şimdi al Ocak 2019’da ödemeye başla’ kampanyamız, 31 Ekim’de sonlanıyor. Seçkin kişilere komşu olmak isteyenlerin bu fırsatı kaçırmamalarını öneriyorum” dedi.



Osman Cem Çankaya, 20 yılı aşkın süredir inşaat sektöründe önemli yatırımlara imza atan YP İnşaat’ın, Başkent’in gözde lokasyonlarında örnek olacak projelerle Ankaralılar’ın yaşam kalitesini yükseltmeye devam edeceğini kaydetti.