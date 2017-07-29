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Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı enselendi

Ankara’nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak bilinen organize suç örgütü lideri Kadir İnan beraberindeki 4 kişiyle birlikte Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir’de gözaltına alındı ve Ankara’ya getirildi

29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:24
Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı enselendi

Organize suç örgütü elebaşı ve Ankara'nın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olduğu tespit edilen cezaevi firarisi Kadir İnan ve beraberindeki 4 kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir'de gözaltına alındı ve başkente getirildi.

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Ankara'da gerçekleştirilen birçok uyuşturucu kaçakçılığı ve silahlı olayın faili olduğu tespit edilen, 14 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi İnan'ın yasa dışı yollarla Türkiye'ye geldiğini tespit eden Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, suç örgütü elebaşı ve beraberindekileri takibe aldı.

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Ankara İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İzmir'de bir süre takip edilen Kadir İnan ve beraberindeki 3 kişi, polis ekipleri tarafından İzmir'deki bir alışveriş merkezine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 29 Temmuz 2017 Cumartesi 09:24
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  2. uyuşturucu
  3. emniyet
  4. polis
  5. kaçakçı
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