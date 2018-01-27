Ankara'nın elindeki büyük koz! Eğer Türkiye bunu yaparsa...

ABD'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadele bahanesiyle terör örgütü PYD'ye verdiği silahlar Türkiye sınırları içinde PKK'lı teröristlerden çıktı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerde ve terör örgütünün depolarında ele geçirilen ABD yapımı, seri numaraları mevcut olan silahlar Türkiye'nin elinde büyük biz koz konumunda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O FOTOĞRAFLARI MASAYA KOYMUŞTU



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği ve Türk güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’da ele geçirdiği güdümlü tanksavar füzesi gibi silahlarla ilgili belgeleri görüşmeler sırasında masaya koymuştu.

TÜRKİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR



Türkiye, Trump'ın itirafı ve ABD yapımı silahların belgeleriyle ABD'yi hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de NATO nezdinde teröre destek veren ülke olarak suç duyurusunda bulunabilir.