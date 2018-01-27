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Ankara'nın elindeki büyük koz! Eğer Türkiye bunu yaparsa...

Türkiye’nin Trump'ın “DEAŞ’ı Obama kurdu” itirafını Birleşmiş Milletler’e taşımasının ABD’nin başını yakabileceği belirtildi.

27 Ocak 2018 Cumartesi 13:28
Ankara'nın elindeki büyük koz! Eğer Türkiye bunu yaparsa...

ABD'nin terör örgütü DAEŞ'le mücadele bahanesiyle terör örgütü PYD'ye verdiği silahlar Türkiye sınırları içinde PKK'lı teröristlerden çıktı. Güvenlik güçlerinin etkisiz hale getirdiği teröristlerde ve terör örgütünün depolarında ele geçirilen ABD yapımı, seri numaraları mevcut olan silahlar Türkiye'nin elinde büyük biz koz konumunda.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN O FOTOĞRAFLARI MASAYA KOYMUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha önce de ABD’nin PYD/YPG’ye verdiği ve Türk güvenlik güçlerinin terör örgütü PKK’da ele geçirdiği güdümlü tanksavar füzesi gibi silahlarla ilgili belgeleri görüşmeler sırasında masaya koymuştu.

TÜRKİYE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR

Türkiye, Trump'ın itirafı ve ABD yapımı silahların belgeleriyle ABD'yi hem Birleşmiş Milletler (BM) hem de NATO nezdinde teröre destek veren ülke olarak suç duyurusunda bulunabilir.

Haber Tarihi: 27 Ocak 2018 Cumartesi 13:28
  1. Trump
  2. ABD
  3. DEAŞ
  4. Obama
  • TanerTaner39 dk önce
    Güçlünün haklı olduğu devir bitsin artık.Haklının güçlü olduğu devir başlasın İnşaAllah!
  • YavuzYavuz39 dk önce
    Obamanın, corç buştun, vedahi fetönün Türkiyeye iadesi istenmeli. Obama, daeşi kurmaktan ve terör suçundan yargılanmalı. Çorç buşt, 11 eylülü tezgâhlayıp, ümmetin topraklarıda terör çıkartmak suçundan yargılanmalı. Yetkili ağızlarca halka vedahi dünyaya belgesel eşliğinde ablatılmalı Fetoyu yazmaya bile gerek yok. Çevik bir de yargılanıp hepsi birden bir noel arefesinde asılmalıdırlar.
  • TanerTaner40 dk önce
    İnşaAllah yapar. Nihayet kötüye kötü demenin zamanı geldi
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