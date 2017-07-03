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Ankara'nın baskısı sonuç verdi! ABD'den flaş Türkiye kararı!

Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin İstanbul çıkışlı uçuşlarda tablet yasağı çarşamba günü kaldıracağını açıkladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:24
Ankara'nın baskısı sonuç verdi! ABD'den flaş Türkiye kararı!

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:24
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