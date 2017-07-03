Ankara'nın baskısı sonuç verdi! ABD'den flaş Türkiye kararı!

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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin İstanbul çıkışlı uçuşlarda tablet yasağı çarşamba günü kaldıracağını açıkladı.
03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:24
AYRINTILAR GELİYOR...
Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 23:24
abd
THY
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tablet
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