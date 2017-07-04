Ankara'nın Afrin planı hazır: 4 koldan başlayacak

Suriye’de terör örgütü PKK’nın bu ülkedeki uzantısı YPG/PYD’nin işgal ettiği ve Türkiye’ye tehdit oluşturan Afrin bölgesine yapılacak operasyonun hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Sınıra tank ve topları konuşlandıran TSK’ya Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) kuvveti de destek verecek. Askerî yetkililer ve ÖSO komutanları bir süredir operasyonun hazırlıklarını ve detaylarını ele alıyor. Fırat Kalkanı harekâtı ile hem terör örgütü DEAŞ’tan hem de YPG’nin kontrolündeki Suriye Demokratik Güçleri’nden (SDG) temizlenen bölgede bulunan köylerden teröristlerin menzilinde bulunan köyler boşaltılacak. Muhtemel harekâtın merkezi Azez olacak.

Türkiye gazetesinin haberine göre, terör örgütü YPG’nin sınıra ağır silahlar sevk ettiğini belirleyen komutanlar; doğudan, batıdan ve kuzeyden operasyona başlayacak. YPG’ye karşı dört ana noktadan Reyhanlı, Hassa, İslahiye, Kilis Öncüpınar’dan operasyon düzenlenecek. İlk 17 gün süre ile Türkiye, Suriye sınır hattından obüs atışları ile belirlenen PYD hedeflerini vuracak. 18. günden itibaren Suriye sınır hattı içindeki Tel Rıfat, Dayrel Cimal’e ve Minnig hattında da askerî hareketlilik olacak. Asker, kentte yatay düzlem içinde gidecek. Operasyonun 25. gününden itibaren Türkiye’den de hareketlilik sağlanacak ve ÖSO da operasyona katılacak.

“Rusya-Türkiye anlaştı”

Bu arada Afrin’deki Rus askerlerinin gruplar hâlinde Türkiye sınırından çekilmesinin ardından Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu önceki gün Türkiye’ye gelerek Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüştü. 42 gündür yapılan 11. görüşmede Afrin’de garantör konumundaki Rusya ile anlaşma sağlandı. PKK/PYD’nin tercihi ABD’den yana kullanmasının ardından rahatsız olan Rusya askerlerini, Afrin’de iki farklı bölgeye çekti. En az 60 gün sürecek operasyonla iki yıldır 17 defa Türk tarafına taciz ateşinde bulunan terör bölgesi temizlenecek.

20 bin TSK ve ÖSO askeri katılacak

Harekât planlarının merkezinde, terör örgütü PKK/YPG’nin Afrin’e destek getirmesi önlenecek. Afrin-Halep hattının kontrol altına alınması için Fırat Kalkanı için bölgeye intikal eden askerlerin bir kısmı Tel Rifat bölgesinden Dayrel Cimal’e geçecek. 7 bin TSK ve 13 bin ÖSO askerininde katılacağı operasyonla PKK/YPG’nin lojistik akışı kesilecek. Örgütün lojistik hatlarının kesilmesinin ardından Minnig ve Meryemeyn üsleri alınacak.