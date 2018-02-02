Ankara'nın acısı!

"Ankara’nın ünlü Namazgâh'ında günde birkaç defa cenaze namazı kılınıyor, ardından musalla taşlarına sıralı cenazeler toprağa veriliyordu. Bunlar Sakarya boylarında yaralanarak Gureba Hastahanesi’ne getirilen ve orada ölen savaşçılardı.

Namazgah’ın toprakları, altında bir cisim kımıldıyormuş gibi, boyuna dalga dalga kabarıyordu son günlerde. O cismin ilk geçtiği yerlerdeki tümsekler yassılaşmaya başlarken, yeni ulaştığı yerler lokma öğüten bir avurd gibi şişkin duruyordu. Bunlar arasında yeni kazılmış çukurlar vardı. Bunlar kanlı kefenleriyle birazdan gelecek nasiplerini bekliyordu."

NAMAZGÂHTEPE ŞEHİTLİĞİ

Ankara Tarihçisi Abdülkerim Erdoğan, bugün üzerinde Etnografya Müzesi, Türk Ocağı'nın bulunduğu bölgenin Namazgâh Tepe olarak adlandırıldığını, Ankaralıların ise bu yerin tarihi önemini bilmediklerini söylüyor. İlk cihad hutbesinin burada okunduğunu kaydeden Erdoğan, Milli Mücadele döneminde şehit düşen askerlerin de buraya defnedildiğini söyledi.

Ankara Namazgahtepe Kabristan'ı önce Evkâf Müdüriyeti Umumiyesi (Vakıflar Genel Müdürlüğü) tarafından taş duvarla korumaya alınmış. Daha sonra Bakanlar Kurulu kararıyle bila bedel (ücretsiz) Maarif Vekaleti'ne devredilmiş. Araştırmacı yazar Abdülkerin Erdoğan belgesini bulup açıkladı:

BAŞVEKÂLET (BAŞBAKANLIK)

Kalem-i Mahsus Müdüriyeti Maarif Vekâletine (Milli Eğitim Bakanlığı'na) 12 Mart 1926 tarih ve Hars Dairesi 56/452 numrolu tezkere cevabıdır:

Gurebâ Hastahânesi (Numune Hastanesi) civarında Namazgâh nâmiyle ma'rûf olub Müze [Etnografya Müzesi] binasına tahsis olunan mahal ile kabristan muhafazası içün evvelce çekilmiş olan divârdan mezkûr sahaya mesârif kısmın bilâ bedel (ücretsiz) Müzeye terkine dair tezkere Evkâf Müdüriyeti Umumiyesine tevdi' idilmişdi.

Mevzu' bahs meseleye dair Evkâf Müdüriyet Umumiyesi'nden gönderilen 30 Mart 1926 tarih ve 47/21908 numrolu tezkerenin musaddık sureti takdim idilmişdir efendim.

Başvekil (İsmet İnönü)

Bilindiği gibi 1926'da Başvekil olan İnönü, 1938'de tek parti CHP diktasının "Milli Şef"i olacaktır.