Ankaralılar ‘Kahkaha Meditasyonu’ ile rahatlıyor

Başkent’te, Seğmenler Parkı’nda düzenlenen "Kahkaha Meditasyonu" etkinliği ile vatandaşlar stres attı. Isınma hareketleri ile başlayan etkinlik ardından kahkaha ile devam etti. Endişe ve umutlarını düşünen grup, kahkaha atarak rahatladı.

Kahkaha Meditasyonu terapisti Cansu Çelik, büyük şehirlerde insanların stres içinde olduğunu belirterek, "Kahkaha Meditasyonu, kaslarımızdaki fiziki ve ruhsal stresi tamamen ortaya çıkartan, bizi yeniden doğmuşuz gibi hayata başlatan bir teknik. İki senedir yapıyorum. Özellikle kadınlarda toplumsal baskılar da var. İçten bir kahkaha atmaya muhtaç olduğumuz bir dönemdeyiz. Hem eğleniyoruz hem de oyun oynuyoruz. Hem kahkaha atıyoruz hem de bütün sıkıntılarımızdan kurtuluyoruz ve adeta yeni doğmuşuz gibi hayata başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kahkahanın insan vücuduna yararlarından bahseden Çelik, "Ciğer hastalıkları ile ilgili sorunlar için çığlık atmamız gerekiyor. İçimizde bastırdığımız kinimiz, öfkemiz, insanlara söyleyemediğimiz cümleler, kırılganlıklarımız olabiliyor. Bunlar için çığlık meditasyonunu kullanıyoruz. Hiçbir meditasyon tedavi amaçlı kullanılmamalı. İnsanlar doktora gitmeli, yan olarak Kahkaha Meditasyonu’na başvurabilir" şeklinde konuştu.