Ankaralı tekstilcilerin umudu TOKİ’de
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından bugün gerçekleştirilecek, Teknolojik Dönüşümde Kamu Alımlarının Rolü: “Yerli ve Milli Üretim” temalı konferansta, yerli ve milli üretimde gelinen aşamanın ve kamu alımlarının teknoloji geliştirme ve yerli üretim üzerindeki etkisi değerlendirilecek.
156 bin üyesi olan ATO’nun Başkanı Gürsel Baran, göreve gelmeden önce verdikleri sözlerin hepsini bir bir yerine getirdiklerini vurgulayarak, eğitim ve konferans gibi sosyal sorumluluk projelerinin tekstil üretimi yapan sanayicilerin talep ettiği yer konusunda (Tekstilciler Sitesi) ilerleme kaydedildiği müjdesini verdi. Konuyu Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretleri sırasında gündeme getirdiklerini söyleyen Baran, ‘’Kendisinin talimatı üzerine TOKİ Başkanımız Ergün Turan ile bir araya geldik. TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli ve uygun ödeme koşulları ile sanayi tesisleri kurulması talebinde bulunduk. TOKİ Başkanımız da çok sıcak baktı, bu projenin TOKİ ve ATO işbirliği ile hayata geçirilebileceğini söyledi. Konunun takipçisi olacağız. Meslek komitelerimizi etkin bir şekilde çalıştıracağız’’ dedi.