Ankaralı tekstilcilerin umudu TOKİ’de

156 bin üyesi olan ATO’nun Başkanı Gürsel Baran, göreve gelmeden önce verdikleri sözlerin hepsini bir bir yerine getirdiklerini vurgulayarak, eğitim ve konferans gibi sosyal sorumluluk projelerinin tekstil üretimi yapan sanayicilerin talep ettiği yer konusunda (Tekstilciler Sitesi) ilerleme kaydedildiği müjdesini verdi. Konuyu Başbakan Binali Yıldırım’ı ziyaretleri sırasında gündeme getirdiklerini söyleyen Baran, ‘’Kendisinin talimatı üzerine TOKİ Başkanımız Ergün Turan ile bir araya geldik. TOKİ arazisi üzerine uzun vadeli ve uygun ödeme koşulları ile sanayi tesisleri kurulması talebinde bulunduk. TOKİ Başkanımız da çok sıcak baktı, bu projenin TOKİ ve ATO işbirliği ile hayata geçirilebileceğini söyledi. Konunun takipçisi olacağız. Meslek komitelerimizi etkin bir şekilde çalıştıracağız’’ dedi.