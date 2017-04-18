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Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Kayseri̇ Erci̇yesspor-MKE Ankaragücü maçı için taraftarları Kayseri'ye götürmek otobüs kaldırılacağını bildirdi.

Ankaragücü taraftarlarına otobüs desteği!
Eklenme: 18 Nisan 2017, 19:50

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Gökçek, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ankaragücü taraftarları, Kayseri deplasmanına gitmek için belediyeyi aramışlar. Belediyenin önünden 10 araç çıkartacağız. Arzu eden Ankaragüçlüler, isimlerini 507 33 01 veya 507 33 02 nolu telefona yazdırabilirler. Saat 09.30'da hareket inşallah" ifadelerini yer verdi.

MKE Ankaragücü'ne başarılar dileyen Gökçek ayrıca "Müracaat çok olursa otobüs sayısı artabilir. Taraftar grupları toplu müracaat edebilir" paylaşımında da bulundu.

2. Lig Kırmızı Grup'un 33. haftasına 4 puan farkla lider giren MKE Ankaragücü, 23 Nisan Pazar günü saat 15.30'da Kayseri̇ Erci̇yesspor'a konuk olacak.

 
Etiketlerankaragücü kayseriankaragücüankaragücü maçı otobüs
Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 19:50
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