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Ankara'dan yerli otomobil mesajı

Ankara Sanayi Odası (ASO) yerli otomobil yapımına ilişkin, "TOBB'un önderliğinde bir ortak girişim grubu, sermaye yapısı oluşturularak el birliğiyle bu işi yapabiliriz" mesajını verdi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 17:31
Ankara'dan yerli otomobil mesajı

ASO 1. OSB'nin yeni seçilen yönetim kurulu Ekonomi Muhabirleri Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Yerli otomobilden yeni yatırımlara kadar pek çok konu ele alınırken ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz yerli otomobil üretimi konusunda "Sanayi, ticaret odalarının içinde olduğu, dışarıdan müteşebbislerin de bulunduğu bir sermaye yapısıyla bu işe girebiliriz. Burada top TOBB'da, ne yapacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

İthalatta vergi sıfırlanması

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim Durukan, gıda ürünlerinin ithalatında gümrük vergilerinin sıfırlanması konusunda, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yurt dışından ithal yöntemiyle gelen gıdalar ilk başta ucuz gelebilir. Bunu 1980'lerde ABD'den gelen Carlos pirinçlerinde gördük. Bir süre sonra gördük ki bütün pazarı kaptılar ve tedricen fiyatları yükselttiler. Pirinç, kırmızı mercimek, yeşil mercimek... Bir süre sonra ithal ürünler geldikçe köylülerimiz bunları üretmemeye başladı. Daha sonra zararını gördük. Fiyatlar yükselince bir sene sonra ekileceğini ve fiyatların kendi kendine düşeceğini düşünüyorum. Aynı şey ette de geçerli. Damızlık getirip, mutlaka burada üretmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"En az 2 bin çalışana ihtiyaç var"

Durukan, ayrıca sanayiciler olarak çalıştıracak personel bulamadıklarını söyledi. OSB'de her fabrikanın kapısında "işçi alınacaktır" yazdığına dikkati çeken Durukan, işsizlik konusundaki değerlendirmelere katılmadıklarını ifade etti.

OSB'de yaklaşık 40 bin kişinin çalıştığını anlatan Durukan, en az 2 bin kişilik de ihtiyaç olduğunu vurguladı. Durukan, "Makinelerimizin başına koyacağımız yetkin insanlar yok. Bir şeyler öğretiyoruz, 3 ay sonra gidiyor. İnsanlar çalışmak istemiyorlar. Sadece masa başı istiyorlar. Mühendisten daha iyi ücret alan elemanlarımız var" diye konuştu.

"Yerli otomobili el birliğiyle yapabiliriz"

ASO 1. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mevlüt Açıkgöz de yerli otomobil üretimi konusunda yapabilecekleri katkılara ilişkin, "Tek başına yatırım rakamları korkutuyor. Çok hızlı da gelişen bir teknoloji. TOBB'un önderliğinde bir ortak girişim grubu, sermaye yapısı oluşturularak el birliğiyle bu işi yapabiliriz. Sanayi, ticaret odalarının içinde olduğu, dışarıdan müteşebbislerin de bulunduğu bir sermaye yapısıyla bu işe girebiliriz. Burada top TOBB'da, ne yapacak göreceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 17:31
  1. TOBB
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