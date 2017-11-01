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Ankara'dan son dakika... Belediye Gökçek'i, Gökçek belediyeyi sildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim'de istifa eden Melih Gökçek aktif şekilde kullandığı Twitter hesabının bilgilerini güncelledi.

01 Kasım 2017 Çarşamba 19:02
Ankara'dan son dakika... Belediye Gökçek'i, Gökçek belediyeyi sildi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı’ndan 28 Ekim’de istifa eden Melih Gökçek, aktif olarak kullandığı Twitter hesabındaki profil bilgilerinden Ankara Büyükşehir Belediyesi’ni sildi. Gökçek’in bilgilerinin konum kısmında Ankara Büyükşehir Belediyesi yer alırken, internet sitesi kısmında da belediyenin sitesindeki özgeçmişinin linki bulunuyordu. Melih Gökçek istifasının ardından mevcut bilgileri bir süre kaldırmamıştı.

SİTEDEN DE KALDIRILDI

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin http://www.ankara.bel.tr/ adresli internet sitesindeki “Belediye Başkanımız İ. Melih Gökçek” kısmı da kaldırıldı. Sitedeki kısımda Gökçek’in özgeçmişi, fotoğraf albümü, kişisel internet sitesi ile Twitter hesabı gibi bilgiler bulunuyordu. Kullanıcılar bu kısımdan Melih Gökçek’e mesaj da gönderebiliyordu.

 

 

 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 19:02
  1. melih gökçek
  • Cemil nadir özgünCemil nadir özgün1 sa önce
    ....hesabı sayın cumhurbaşkanımızın gözünden düşenler hiçbir yerde itibar göremezler.

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