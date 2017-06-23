Ankara'dan net cevap: Böyle bir ihtimal yok!

Suudi Arabistan'ın başını çektiği irili ufaklı dokuz ülkenin 5 Haziran'dan bu yana tecrit ettiği Katar'a, ilişkilerin normale dönmesi için 13 maddelik bir talep listesi sunuldu. Listeyi hazırlayan ülkeler Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn. Listedeki en dikkat çekici maddelerden biri, Türkiye'nin kurduğu askeri üssün kapatılması.Katar'ın bir numaralı dünya markası Al Jazeera televizyonunun da yayınlarına son vermesi isteniyor.Türkiye ile birlikte Doha yönetiminin yanında saf tutan İran'la ilişkilerin kesilmesi de bir başka madde.Liste Kuveyt aracılığıyla Katar'a iletildi ve 10 gün süre verildi.

ANKARA'DAN JET YANIT: BÖYLE BİR İHTİMAL YOK

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugün yaptığı açıklamada Katar'daki üssün kapatılması gibi bir ihtimalin olmadığını söyledi.

Bakan Işık, Körfez ülkelerinden gelen çağrıya "Katar'daki Türk üssü hem Katar askerinin eğitimi hem de güvenliği için yapılan bir faaliyettir. Bundan kimsenin rahatsız olmaması lazım. Şu anda bu askeri anlaşmanın yeniden masaya getirilmesi gibi bir ihtimal yok" dedi.

Savunma Bakanı, "Bu talebi henüz resmi olarak görmedim ama varsa bu ikili ilişkilere müdahale anlamı taşıyabilir. Bu biraz da ülkeler arasındaki güç ilişkisinin tezahürü olabilir. Bu ülkeler arasındaki sorunların bir ambargoya dönüşmeden çözülmesi bizim en önemli isteğimiz. Bir sorun varsa masada oturulup çözülsün" ifadesini kullandı.



İLK TÜRK ASKERİ DÜN ULAŞTI

Türkiye'nin Katar'a gönderdiği ilk askerler, dün Doha'ya vardı ve Genelkurmay Başkanlığı askerlerin fotoğraflarını paylaştı. Ankara'nın planına göre, Doha'daki üste yaklaşık 3 bin asker bulunacak.





