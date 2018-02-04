Ankara'daki patlamanın hedefi Mersin çıktı

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1 Şubat 2018’de meydana gelen patlamaya terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertoğan’ın vergi dairesinin önüne bıraktığı bombalı çantanın neden olduğu ortaya çıktı.

SİYANÜR İÇEREK İNTİHAR ETTTİ

PYD kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS (eski adıyla YDG-H) içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı açıklanan Ertoğan, iddiaya göre 1 Şubat 2018’de, bombalı çanta ile Mersin’e gitmek için bir taksiye binmek istedi, ancak taksici kendisini almadı. Bunun üzerine, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı girişine koyup, bomba düzeneğini hazırlayan Ertoğan’ın, Suriye uyruklu bir taksiciyle anlaşarak, Mersin’e gittiği iddia edildi. Bomba patlarken Ertoğan tespit edildi, ancak Osmaniye’de gözaltına alındığı sırada “siyanür” içerek intihar etti.

Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı’nda 1 Şubat 2018’de meydana gelen patlamaya terör örgütü mensubu olduğu iddia edilen 1991 Mardin Mazıdağı doğumlu Ersen Ertoğan’ın vergi dairesinin önüne bıraktığı bombalı çantanın neden olduğu ortaya çıktı.

PYD kontrolünde bulunan Suriye kırsalında YPS (eski adıyla YDG-H) içinde eğitim aldığı ve yasa dışı yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı açıklanan Ertoğan, iddiaya göre 1 Şubat 2018’de, bombalı çanta ile Mersin’e gitmek için bir taksiye binmek istedi, ancak taksici kendisini almadı. Bunun üzerine, içinde bomba düzeneği bulunan çantayı Ankara Çukurambar’daki Vergi Dairesi Başkanlığı girişine koyup, bomba düzeneğini hazırlayan Ertoğan’ın, Suriye uyruklu bir taksiciyle anlaşarak, Mersin’e gittiği iddia edildi. Bomba patlarken Ertoğan tespit edildi, ancak Osmaniye’de gözaltına alındığı sırada “siyanür” içerek intihar etti.