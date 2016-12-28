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Ankara'daki maçta görülmemiş uygulama! Diyarbakırlı olmayanlar...

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak Gençlerbirliği - Amedspor mücadelesinde, deplasman tribününe kimliğinde Diyarbakır yazmayan taraftarlar giremeyecek.

Ankara'daki maçta görülmemiş uygulama! Diyarbakırlı olmayanlar...
Eklenme: 28 Aralık 2016, 12:25
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Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü hafta karşılaşmasında Gençlerbirliği sahasında Amedspor'u konuk edecek. Ankara 19 Mayıs stadında Yarın saat 14.30'da oynanacak olan karşılaşma öncesi Ankara Emniyeti, her iki takım taraftarı için üst düzey güvenlik önlemleri aldı.

Ankaragücü taraftarlarının sosyal medya üzerinden yapmış olduğu söylemler nedeniyle Ankara Emniyeti, Gençlerbirliği taraftarlarını passolig uygulaması ile stada alacak.

Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar maça giremeyecek

Amedspor taraftarları için ayrılan tribüne ise sadece Diyarbakır doğumlu olanlar alınacak. Nüfus kaydı Diyarbakır olmayanlar kesinlikle maça giremeyecek. Kombine biletleri olan Gençlerbirliği taraftarları maça passolig kartları ile girecek.

Protokol tribününde ise özel güvenlik önlemi alınacak. Ankaragücü ile Amedspor arasında geçmişte yaşanan olaylar ve taraftarların sosyal medyada yapmış oldukları paylaşımlar nedeniyle, Ankara Emniyeti maçla ilgili güvenliği üst seviyeye çıkardığı öğrenildi. Normal güvenlik uygulamalarının aynen devam edeceği maçta, stat çevresi ve stat dışında da özel önlemlerin alınacağı belirtildi.

 
EtiketlerZiraat Türkiye KupasıAmedsporGençlerbirliğiGençlerbirliği Spor Kulübü Tesisleri
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