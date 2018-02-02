Ankara'daki FETÖ davasında karar belli oldu
15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar belli oldu.02 Şubat 2018 Cuma 15:50
Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Etimesgut'taki Özel Hava Alay Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 27 sanık hakkında açılan davada karar açıklandı.
Mahkeme heyeti, 14 sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına, 7 sanığın ise müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.