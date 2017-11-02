Ankara'daki eylem yasağı 3 ay daha uzatıldı

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, KHK ile görevlerinden ihraç edilen Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek vermek için kentte açlık grevi ve oturma eylemi düzenleneceği istihbaratı alındığı bildirildi.

Bu tür eylemlerin, çevreye rahatsızlık verebileceği ve terör saldırılarına zemin hazırlayabileceği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu nedenlerle Ankara genelinde park, bahçe ve umuma açık alanlarda 1 Kasım 2017 tarihinden itibaren 3 ay süreyle açlık grevi, oturma eylemi, anma toplantısı, konser vb. toplu etkinlikler; 5442 sayılı İl idaresi Kanunu’nun 11/c maddesine göre ilimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyet, kamu esenliğinin sağlanması amacıyla 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. maddesi ve 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu’nun 11/m maddesi hükümleri doğrultusunda yasaklanmıştır."

Yasağa uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı kaydedildi.