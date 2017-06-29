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Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara Çevre Yolu Çubuk 1 Barajı viyadüğünde 3 otomobilin karıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

29 Haziran 2017 Perşembe 09:51
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 3 ölü, 4 yaralı

Ankara'da 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ankara Çevre Yolu'nda Karapürçek mevkisinden İstanbul istikametine seyreden ve sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 06 DT 3444, 06 FEK 86 ile 34 BPA 03 plakalı otomobiller Çubuk 1 Barajı viyadüğü yakınında çarpıştı. Daha sonra yoldan çıkan 3 otomobil yuvarlanarak yol kenarına savruldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri adeta hurdaya dönen araçlardan Yüksel G, Yüksel B. ve isminin Davut olduğu öğrenilen 3 kişinin cesetlerini çıkardı.

Kazada yaralanan ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişi ise sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle Ankara Çevre Yolu İstanbul istikametinin tek şeridi yaklaşık iki saat ulaşıma kapalı kaldı.

Kaynak: AA

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 09:51
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Karapürçek
  4. BP
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