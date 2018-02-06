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Ankara'da yeni kaynak bulundu!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu.

06 Şubat 2018 Salı 20:08
Ankara'da yeni kaynak bulundu!

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yapılan sıcak su arama çalışmalarında yeni termal kaynak bulundu.

Kızılcahamam Belediyesi tarafından Küçük Kaplıca önünde yapılan sıcak su sondaj çalışmalarında, 322 metre derinlikte 70 santigrat derece sıcaklığa sahip termal suya rastlandı.

Belediye Başkanı Muhittin Güney, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Küçük Kaplıca önünde 2 aylık bir çalışma sonucunda 322 metreye kadar sondaj yapıldığını belirtti.

Bugün itibariyle kompresör temizliğine başlandığını ve 70 santigrat derece su elde edildiğini bildiren Güney, pompalı üretimde derecenin artacağını ve kuyu temizliğinin ardından debi ölçümü yapılacağını kaydetti.

Güney, sondaj neticesinde çıkarılan suyun ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 20:08
  1. Ankara
  2. Kızılcahamam

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