Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

21 Ekim 2017 Cumartesi 12:51
Ankara'da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak

Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) 10. Olağan Büyük Kurultayı dolayısıyla yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar Cumhuriyet Caddesi çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, yarın saat 10.00'da Ankara Atatürk Spor Salonu'nda, Büyük Birlik Partisi'nin 10. Olağan Büyük Kurultayı'nın gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

Yarın saat 07.30'dan itibaren kurultay sona erene kadar 19 Mayıs Stadyumu ile Gençlik Parkı arasında yer alan Cumhuriyet Caddesi'nin çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Başkentlilere, trafiğe kapanacak yollar konusunda mağduriyet yaşamamaları konusunda uyarıda bulunundu.

Haber Tarihi: 21 Ekim 2017 Cumartesi 12:51
  1. 10. Olağan Büyük Kurultayı
  2. Başkentte yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
  3. BBP
  4. Anadolu Ajansı

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu
    1. Geceye Cüneyt Çakır'ın kararları damga..
    2. Rusya'dan Türk vatandaşlarına müjde:..
    3. Kanser ilacını bakın en çok kimler..
    4. Meral Akşener'in partisi için tarih..
    5. Merkel vazgeçmiyor! Yeniden başladı
    6. Altın uzmanından 'sahte altın' uyarısı
    7. Japonya'yı tayfun vurdu: 5 ölü
    8. FETÖ'nün iş dünyasındaki militanları..
    9. Herkes bunu konuşuyor! Barzani'ye...
    10. Öğretmenlere ödenecek o ücretler belli..
    11. Hezimete uğrayan Barzani'den flaş hamle
    12. Esed rejiminden İdlib'deki Türk askeri..
    13. “Bursa Belediye Başkanı Başbakan’a..
    14. Şehir merkezinden peş peşe geçtiler…..
    15. Azerileri küçük gören yazıya büyük..
    16. Terör örgütünden katliam! 128 kişinin...
    17. Galatasaray'ın başı belada! Maçı tatil..
    18. Ankara kulislerinde bu konuşuluyor…..
    19. Kira zammı nasıl hesaplanır?
    20. Kerkük yenilgisi sonrası Barzani'den..
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Barzani'ye kötü haber, son durak belli oldu
    Melih Gökçek böyle sevindi
    Melih Gökçek böyle sevindi
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    CHP'den Akşener'in partisine adam devşirme hesapları
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı
    Avusturyalı şirket Türk devini tamamen ele geçirmeye çalıştı