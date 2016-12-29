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30 Aralık Cuma 2016

Ankara'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Son dakika Ankara Valilik açıklaması

Ankara'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Ankara Valiliği tarafından yapılacak olan açıklamaları haberimizden takip edebilirsiniz. Yurt genelini etkisi altına alan soğuk ve kar yağışlı hava Ankara'da da görülüyor. Kar yağışıyla birlikte öğrenciler de okulların tatil edilip edilmeyeceğini merak etmeye başladı. Henüz kar tatili ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Ancak Valilikten açıklama yapıldığı anda sizlerle paylaşacağız. İşte Ankara'dan son gelişmeler.

Ankara'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Son dakika Ankara Valilik açıklaması
Eklenme: 29 Aralık 2016, 01:28
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Ankara'da yarın (29 Aralık) okullar tatil mi? Ankara Valiliğinden henüz bir tatil açıklaması gelmedi. Yapılacak olan açıklamaları buradan takip edebilirsiniz. Kar yağışının akşam saatlerinde bazı bölgelerde yoğun olarak sürdüğü görüldü. Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından öğrenciler de okullar tatil mi? diye merak etmeye başladı. Ankara Valiliği kar tatili ile ilgili bir açıklama henüz yapmadı. Ancak Ankara'da kar yağışı eğitimi aksatacak boyutlara gelirse diğer nedenlerde değerlendirilip kar tatili yapılabilir. Resmi açıklamaları sayfamızdan takip edebilirsiniz.

  • Ankara'da il genelinde yarın (29 Aralık) okullar 1 gün süreyle tatil edildi.


Nallıhan'da eğitime kar engeli

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle, taşımalı eğitim yapılan ilk ve orta dereceli okullar yarın tatil edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Bayram Benlice, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle, taşradaki mahallelerden ilçe merkezindeki ilk ve orta dereceli okullara taşımalı sistemle gelen öğrencilerin eğitimlerine yarın ara verileceğini belirtti.

Benlice, ilçe merkezi başta olmak üzere Çayırhan ve Sarıyar mahallelerinde eğitim öğretimin normal şartlarda devam edeceğini kaydetti.

Meteoroloji'den Ankara için yapılan hava durumu değerlendirmeleri

Ankara'da Bugün Akşam ve Gece Saatlerinde Kuvvetli ve yer yer Yoğun Kar Yağışı Bekleniyor!

Ankara'da bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Ankara şehir merkezinde yükseltiye bağlı olarak 5-10 cm, kırsal kesimlerde ve yüksek bölgelerde 10-20 cm kar örtüsü yüksekliği oluşturması bekleniyor. Vatandaşların ve ilgililerin ulaşımda meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

Başlama-Bitiş Zamanı
28.12.2016 18:00 TSİ - 29.12.2016 08:00 TSİ
Oluşması Muhtemel Riskler
Ulaşımda Aksamalar



METEOROLOJİK GÖRÜNÜMUYARILAR
Bölge genelinin çok bulutlu ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve karlakarışık yağmur,zamanla(yarın öğle saatlerinden itibaren )kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor.Bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artıracak kar yağışının iç kesimlerde gece boyunca devam edeceği ve yarın (Perşembe) sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyredeceği beklenmektedir.
RÜZGAR: Rüzgarın iç kesimlerde genellikle kuzeyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette,Batı karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (90-105 km/saat) tam fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. .
Batı Karadeniz'de rüzgarın 29.12.2016 Perşembe günü ilk saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, batısında kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına, yer yer 10 kuvvetinde (90-105 km/saat) tam fırtına şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere, ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir..
Kuvvetli kuzeyli rüzgarlarla birlikte zaman zaman tipi şeklinde etkisini devam ettirmesi beklenen yoğun kar yağışlarının meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İlçeBeklenen HavaEn Düşük
(°C)En Yüksek
(°C)AkyurtAltındağAyaşBalaBeypazarıÇamlıdereÇankayaÇubukElmadağEtimesgutEvren
GölbaşıGüdülHaymanaKalecikKazanKeçiörenKızılcahamamMamakNallıhanPolatlıPursaklarSincanŞereflikoçhisarYenimahalle
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde 0 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde 0 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -2 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -5 -2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -2 1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -5 -2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -5 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde 0 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -3 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -3 1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -6 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde 0 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde 0 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -3 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 -1
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -4 0
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -3 2
Çok bulutlu ve kar yağışlı ,akşam saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde -1 1

 
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