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Değeri 50 milyon TL olan kobra zehri ele geçirildi

Ankara Kaçakçılıkla Mücadele Şubesi ekipleri, yasa dışı yollardan getirildiği belirlenen kobra zehrini Türkiye’de satmaya çalışan zanlıyı suçüstü yakaladı.

26 Ekim 2017 Perşembe 16:01
Değeri 50 milyon TL olan kobra zehri ele geçirildi

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, İran'da labortuvar ortamında  imal edilen kobra zehrini yasa dışı yollardan İstanbul’a getirdiğini  belirledikleri Ahmet K'yi takibe aldı.

İstanbul’daki iki özel hastanede kobra zehrini analiz ettirerek yüzde 100 saf olduğunu onaylatan Ahmet K, irtibat kurduğu iki doktordan tüp başına 700  bin dolar istedi ancak teklif edilen 100 bin doları az bularak anlaşmadan  vazgeçti. Takip ettikleri Ahmet K ile Ankara'ya gelmesinin ardından alıcı gibi  davranarak irtibata geçen kaçakçılık ekipleri, pazarlık yaparak 3 tüp için 2 milyon dolar karşılığında anlaştı.

AVM'nin otoparkındaki alışveriş sırasında zanlı suçüstü yakalandı, yanındaki 3 tüp ile aracındaki 15 tüpte bulunan 0,8 litre kobra  zehrine el  konuldu. Kobra zehrinin piyasa fiyatının yaklaşık 12,5 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Ahmet K'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, soruşturmanın derinleştirilerek devam edeceği, şüphelinin yurt içindeki irtibatlarının mercek altına alınacağı öğrenildi.

KİMYASAL SİLAHTAN KOZMETİĞE, SAĞLIKTAN SPORA KADAR BİRÇOK ALANDA  KULLANILIYOR

Kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu  belirtilen kobra zehrinin küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye’de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu kaydedildi.

Daha önce Trabzon, Tokat  ve Niğde’de düzenlenen operasyonlarda da  değişik miktarlarda kobra zehri ele geçirilmişti.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2017 Perşembe 16:01
  1. Ankara Emniyet Müdürlüğü
  2. kobra zehiri
  • Ümit Ümit 4 sa önce
    Yav su her zaman niye dolar hesabi yaziyonuz ondan sonra dolar degerleniyor
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