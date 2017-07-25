Ankara'da 'Vefat' haberini veren doktorun burnunu kırdılar

Hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören 71 yaşındaki bir hasta, yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetti. Hastanede asistan doktor olarak görev yapan Mehmet Hamdi Özbek, ölüm haberini aile yakınlarına vermesi üzerine aile yakınlarının saldırısına uğradı. Saldırı sonucu Özbek’in burnu kırıldı. İsmi öğrenilemeyen iki saldırgan, durumun polis ekiplerine bildirilmesi üzerine gözaltına alındı.

Doktorlardan saldırıya tepki

Hastane çalışanları bugün düzenledikleri basın açıklaması ile saldırıya tepki gösterdi. Hastane önünde toplanan sağlık çalışanları, “Daha kaç sağlıkçının canı yanacak”, “Sağlıkçıya teşekkür böyle mi olacak?” ve “Sağlıkta şiddete hayır” pankartları açtı. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Mustafa Paç saldırıyı kınadıklarını vurgulayarak şunları söyledi:

“Sağlıkta şiddetin son bulmasını istiyoruz. Her ne kadar gerekli tedbirler alınsa bile bu psikolojik durumun yarattığı şiddete eğilimli insanların çalışanlarımıza yaptığı olay bizim motivasyonumuzu kırdığı gibi hizmetin de aksamasına neden oluyor. Bu nedenle halkımızı daha duyarlı olmaya çağırıyoruz. Dünyanın en fedakar meslek kurumu olan hekimlere ve sağlık çalışanlarına hak etmedikleri bu davranış biçiminden vazgeçmelerini istiyoruz."