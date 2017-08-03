Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu üzerinden havaalanı istikametinde seyreden Hasan Hüseyin A.’nın (30) idaresindeki 06 HA 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 06 BE 1445 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, Hasan Hüseyin A. şoför mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılan yaralıya, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen Hasan Hüseyin A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Kazanın etkisiyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı. (CNR-FT)