Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Ankara’da park halindeki kamyona çarpan otomobilin sürücüsü, ağır yaralandı.

03 Ağustos 2017 Perşembe 10:01
Ankara'da trafik kazası: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde Keçiören’de meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Kuzey Çevre Yolu üzerinden havaalanı istikametinde seyreden Hasan Hüseyin A.’nın (30) idaresindeki 06 HA 916 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 06 BE 1445 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil hurda yığınına dönerken, Hasan Hüseyin A. şoför mahallinde sıkıştı.

Kazayı gören diğer sürücüler, 112 acil servis ekiplerine ihbarda bulundu. Kaza yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, yaralı sürücüyü kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin hummalı çalışması sonucu kurtarılan yaralıya, sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk yardım müdahalesinde bulunuldu. Ambulansla tedavi edilmek üzere hastaneye götürülen Hasan Hüseyin A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri başka kazaların yaşanmasına engel olmak için yolda trafik önlemleri aldı. Kazanın etkisiyle yolun iki şeridi trafiğe kapandı.

Kaza hakkında inceleme başlatıldı. (CNR-FT)

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 10:01
  1. Ankara
  2. Keçiören
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    37 kaçak göçmen yakalandı
    1. 37 kaçak göçmen yakalandı
    2. İran Cumhurbaşkanı Ruhani’nin..
    3. Türk inşaat devinin iflası istendi!
    4. Bunlar yalancılığın, kıvırmanın..
    5. Miami sular altında kaldı
    6. Karacabey ovasında domates hasadı..
    7. Kampüs inşaatında iki blok tamamlandı
    8. Vali Aktaş Ilgaz’da
    9. Muş Belediyesi'nden ilaçlama çalışması
    10. Yerli drone silahı Avrupa yolunda
    11. Gaziantep’te fıstık hasadı başladı
    12. Çelik: Onların mutluluğu bizim..
    13. Zıpkınla 68 kilo balık avladı
    14. Serası hasar gören üreticilere..
    15. Mehmet Görmez'den teşekkür mesajı
    16. Sivas Valiliği'nden kuş gribi açıklaması
    17. Mağazaya gelen elbise kolisinden yılan..
    18. Gemlik’e iki yeni okul
    19. Borsa'da 8 aylık getiri yüzde 50'ye..
    20. Akıl almaz olay! Komple evi çaldılar...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    İstanbul için kritik uyarı geldi! Büyük felaket...
    3 kuvvet komutanı değişti!
    3 kuvvet komutanı değişti!
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Cumhurbaşkanı bu talimatı verdi! ‘Kutlayalım ama 15 Temmuz'u gölgede bırakmasın’
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum
    Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Hakikatten buna şaşırıyorum