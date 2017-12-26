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Ankara’da tek kartla seyahat edilecek

Ankara’da toplu taşım araçlarında tek kart kullanılması için bir adım daha atıldı.

26 Aralık 2017 Salı 09:29
Ankara’da tek kartla seyahat edilecek

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık AŞ ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü arasında, Ankara’daki banliyö trenlerinin Ankarakart bilet sistemine entegrasyonu için iş birliği protokolü imzalandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, protokol imza töreninde yaptığı konuşmada, il genelinde tek kartla ulaşım hizmeti sunmak istediklerini, “Ankarakart”ın buna olanak sağlayacağını söyledi.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 26 Aralık 2017 Salı 09:29
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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