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Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48 yıllık arkadaşı…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, belediyeye bağlı Ankara Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar’ı görevinden alarak yerine Gökçek’in başdanışmanlarından olan Ahmet Sarıduman’ı getirdi. İlkbahar ile eski belediye başkanı Melih Gökçek’in dostluğu 48 yıla dayanıyordu.

13 Şubat 2018 Salı 21:30
Ankara’da sürpriz atama… Gökçek’n 48 yıllık arkadaşı…

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna’nın belediye bürokratları ve şirket müdürleriyle ilgili değişiklikleri devam ediyor.

Tuna, son olarak Melih Gökçek’in seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana Ankara Halk Ekmek Fabrikası’nın Genel Müdürlüğünü yürüten Ali İlkbahar’ı görevinden aldı. İlkbahar’ın yerine de Melih Gökçek’in başdanışmanlığını yapan Ahmet Sarıduman getirildi.

Halk Ekmek Fabrikası Genel Müdürü Ali İlkbahar ile eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in dostluğu 48 yıla dayanıyor. İlkbahar, Melih Gökçek’in Ankara’ya ilk başkan seçildiği yıl olan 1994’ten bu yana fabrikanın genel müdürlüğünü yürütüyordu.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 21:30
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