Ankara'da son dakika gelişmesi... Sürpriz ziyaret! Kabinede revizyon mu olacak?
Başbakan Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere saat 12.00'de Cumhurbaşkanlığı'na gidiyor. Kulislerde, kabine revizyonu olacağı iddiası dolaşıyor.19 Temmuz 2017 Çarşamba 11:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, AK Parti Genel Başkanı seçilmesinin ardından konuşulan kabine değişikliği konusunda bayram sonrası yeniden kulisleri ısındırmıştı.
Ankara kulislerinden derlenen bilgilere göre kabinede en fazla 3-5 bakan değişikliği veya görev değişikliği yaşanması bekleniyor. Ekonomi bakanları arasında da uyumlu bir çalışma ortamının sağlanmasının amaçlandığı öne sürülüyor.
Değişikliklerin, Başbakan Yardımcıları ve iki icracı bakanlıkla sınırlı kalacağı iddialar arasında.