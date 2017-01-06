Ankara'da silahlı saldırı!

Ankara'nın Haymana ilçesinde Fuat Koç adlı güvenlik görevlisi evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Koç hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da silahlı saldırı!
Eklenme: 06 Ocak 2017, 10:41
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Ankara'nın Haymana ilçesinde bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Fuat Koç, Yeni mahallesindeki evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ağır yaralanan Koç, olay yerine çağrılan ambulansla Haymana Devlet Hastanesi'ne görüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından tedavi edilmek üzere Ankara’ya sevk edildi.

Olayın görgü tanığı Hasan Koç, “Maskeli iki kişinin pusuda beklediğini gördüm. Hemen polisi aradım, tam bu esnada Fuat geldi. İki kişi hemen sıktı ve koşarak uzaklaştı. Fuat uyuşturucu ile mücadele eden bir arkadaşımız. Uyuşturucu satıcıların yaptığından şüpheleniyoruz” diye konuştu. Polis olay sonrası soruşturma başlattı.

 
EtiketlerAnkaraHaymana Devlet HastanesiFuat Koç
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