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Ankara'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı

Ankara Altındağ'da bir kişi, borcunu ödemediği iddiasıyla kavga ettiği kişiyi, işyerinde başından vurarak ağır yaraladı.

25 Ekim 2017 Çarşamba 15:53
Ankara'da silahlı kavga: 1 kişi ağır yaralı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir kişi, alacak meselesi nedeniyle kavga ettiği şahsı başından vurarak ağır yaraladıktan sonra kaçtı.

Serdar S. kendisine yaklaşık 120 bin lira borcu olduğu iddia edilen Ahmet Ç'nin Turgut Özal Bulvarı'ndaki işyerine gitti.

Serdar S. ve Ahmet Ç. arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. Kavga sırasında silahla Ahmet Ç'yi başından vuran Serdar S. araçla kaçtı. 

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından Ahmet Ç'yi ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Ahmet Ç'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Olayın yaşandığı işyerinde incelemelerde bulunan polis, Serdar S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 15:53
  1. Ankara
  2. silahlı kavga
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