Ankara'da sıcak saatler! Gözler kritik toplantıda

Ankara bugün peş peşe iki kritik toplantıya ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan önce Beştepe'de yılın ilk MGK'sına başkanlık edecek. Daha sonra ise Bakanlar Kurulu toplantısı var. Toplantıların gündeminde ABD’nin Suriye’de Suriye sınırında kuracağını açıkladığı 'terör ordusu" girişimi ve buna verilecek yanıt ile olası bir Afrin-Menbiç operasyonu ile OHAL'in uzatılması olacak.

ABD’nin Suriye’de kuracağını açıkladığı 'terör ordusu girişimi sınırda hareketliliği artırdı. Karara Türkiye'nin tepkisi sert oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Doğmadan boğarız' açıklaması yaptı. Hazırlıkları yapılan Afrin operasyonu için Suriye sınırına yığınak hızlandırıldı. Operasyonun kaderini belirleyecek karar bugün yapılacak iki toplantıda alınacak.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), YPG kontrolündeki Afrin ve Münbiç’e yönelik operasyonu başlatmak için tüm hazırlıklarını tamamladı ve emri bekliyor.

PEŞ PEŞE İKİ TOPLANTI

Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanbaşkanlığında MGK ardından Bakanlar Kurulutoplanacak. Her iki toplantının da ana gündemmaddesi Afrin opersayonu ve OHAL'in uzatılması. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "An meselesi" dediği Afrin operasyonu ile ilgili son hazırlıklar bugünkü MGK ve Bakanlar Kurulu'nda değerlendirilecek ve yol haritasına son şekli verilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamada operasyonun Suriyeli muhaliflerle birlikte yapılacağını söylemişti.

Olağanüstü hal (OHAL) uygulamasının 19 Ocak’tan itibaren 3 ay daha uzatılması yönünde tavsiye kararı da alınacak. MGK’da alınacak OHAL kararı Bakanlar Kurulu’nda tezkereye dönüştürülerek TBMM’ye sunulacak. OHAL uygulamasının süresi daha önce 5 kez uzatılmıştı. Hükümet geçen hafta OHAL'in 6. kez uzatılacağını duyurmuştu.