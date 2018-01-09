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Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet: Aceleci davranmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bahçeli'yi davet ettim, yanıt bekliyorum. Hayırlı olan işte erken davranmak lazım" dedi.

09 Ocak 2018 Salı 13:35
Erdoğan'dan Bahçeli'ye davet: Aceleci davranmak lazım

Cumhurbaşkanı Recep Tayip  Erdoğan, konuşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Bahçeli'yi Beştepe'ye davet ettiğini belirterek, "Hayırlı olan işte yavaş davranmamak lazım" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2019 desteği için, "Sayın Bahçeli'nin yerli ve milli duruşunu özellikle vurgulamam lazım. Kendisine şimdiden beyan ettiği destek kararı için şahsım, partim, milletim adına şükranlarımı sunuyorum" demişti.

Haber Tarihi: 09 Ocak 2018 Salı 13:35
  1. Cumhurbaşkanı Recep TayipErdoğan
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli
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