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Ankara'da savcıya çarptı olanlar oldu! Şaka gibi olay

Ankara'da şüpheli ölüm konusunu incelemek için olay yerine gelen cumhuriyet savcısının makam aracına çarpan alkollü sürücü, polise zor anlar yaşattı.

12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:03
Ankara'da savcıya çarptı olanlar oldu! Şaka gibi olay

Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki şüpheli  ölüm konusunu incelemek için cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri bölgeye geldi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde makam aracından indikten sonra şoför  S.S. makam Otomobilini park etmek için hareket etti. Bu esnada arkadan gelen  alkollü sürücü Aziz B. (40) idaresindeki 06 AH 7613 plakalı otomobil makam  aracına çarptı.

Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının tespit tutanağının  tutulması için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi. 

Trafik ekipleri, cumhuriyet savcısının makam aracına çarpan alkollü sürücünün evrakını isteyince alkollü sürücü Aziz B. polise zor anlar yaşattı.

Aziz B'nin alkollü araç kullanmaktan ehliyetine kısa süre önce el konulduğu öğrenilirken, ayakta durmakta zorlanan sürücü, cumhuriyet savcısının  olay yerine gelmesini istedi.

Çevredeki vatandaşlardan da tepki alan alkollü sürücü, ifadesi için  polis ekiplerince Etlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Haber Tarihi: 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:03
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