Ankara'da savcıya çarptı olanlar oldu! Şaka gibi olay

Keçiören Aşağı Eğlence Mahallesi'ndeki şüpheli ölüm konusunu incelemek için cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri bölgeye geldi.

Cumhuriyet savcısı olay yerinde makam aracından indikten sonra şoför S.S. makam Otomobilini park etmek için hareket etti. Bu esnada arkadan gelen alkollü sürücü Aziz B. (40) idaresindeki 06 AH 7613 plakalı otomobil makam aracına çarptı.

Meydana gelen maddi hasarlı trafik kazasının tespit tutanağının tutulması için olay yerine trafik ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, cumhuriyet savcısının makam aracına çarpan alkollü sürücünün evrakını isteyince alkollü sürücü Aziz B. polise zor anlar yaşattı.

Aziz B'nin alkollü araç kullanmaktan ehliyetine kısa süre önce el konulduğu öğrenilirken, ayakta durmakta zorlanan sürücü, cumhuriyet savcısının olay yerine gelmesini istedi.

Çevredeki vatandaşlardan da tepki alan alkollü sürücü, ifadesi için polis ekiplerince Etlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.