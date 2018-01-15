Ankara'da restorana silahlı saldırı: 2 kişi yaralı

Olay gece saatlerinde, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı 1740 Sokak gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, restorana iki ayrı otomobille gelen Uğur A, Nuri A. ve Mustafa S. içeriye silahla girmeye çalıştı. Restorana girmeye çalışan şahısların üzerindeki silahı fark eden güvenlik görevlisi müdahale etmek istedi. Yaşanan tartışma üzerine işletme müdürü Tahsin G. de dışarı çıkarak içeriye silahla giremeyecekleri uyarısında bulundu.

Uğur A, Nuri A. ve Mustafa S. yanlarında getirdikleri tabancalarla restorana ateş açarak geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçtı. Açılan ateş sonucu işletme müdürü Tahsin G. ile Hüseyin K. vücuduna isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, restoran çalışanları tarafından Özel Bilgi Hastanesine kaldırıldı. Özel Bilgi Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tahsin G. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Hüseyin K. ise Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine sevk edildi. Yaşanan silahlı saldırı sonrasında olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekibi sevk edilirken kaçan saldırganların kimlikleri kısa sürede tespit edildi. Saldırıyı gerçekleştirenlerden Nuri A. (27) olay yeri yakınlarında yakalanırken, saldırıda kullandığı silahı kaçarken yol kenarına attığını ileri sürdü. Polis ekipleri bölgede yaptıkları aramada silahı bulamadı. Uğur A. ve Mustafa S'nin 06 AK 8810 plakalı bir otomobille kaçtığını belirleyen polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı.