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Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Ankara'da bir otomobile düzenlenen silahlı saldırı sonucu 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 09:10
Ankara'da pompalı tüfekle saldırı: 1 ölü

Ankara'da bir otomobile silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Pursaklar ilçesi Yunus Emre Mahallesi Sülün Sokak'ta Kadir K'nin kullandığı otomobile kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç, Muhammet B. idaresindeki otomobile çarptı. Devrilen otomobilin sürücüsü Muhammet B. ile araçtaki Burak C. ve Emre A. yaralandı.

Saldırı sonucu Kadir K. olay yerinde hayatını kaybetti, araçta bulunan eşi Hazal K. ile Ahmet Ç. vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı, saldırgan ya da saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 09:10
  1. Ankara
  2. Saldırı
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